Disney osti 21st Century Foxin elokuva- ja TV-studiot

Kaupan jälkeenyritysimperiumiin jää ainoastaan uutis- ja urheiluliikentoiminta, mukaan lukien kohuttu-uutiskanava.Disneyn haltuun siirtyvät muun muassa 21st Century Foxin aineettomat omaisuudet, kuten oikeudet- ja-sarjoihin. Tämän myötä kaikkihahmojen oikeudet ovat nyt ensi kertaa saman yhtiön omistuksessa. TV-tuotantojen puolelta Disneylle siirtyy esimerkiksiSamallahallitsema Fox saa viiden prosentin osuuden Disneystä. Näin Disney maksaa kaupassa Foxille "vain" 52 miljardia dollaria käteisellä.Kaupan mukana siirtyy myös brittiläinen maksu-tv-operaattorisiltä osin kuin Fox sitä omistaa. Myös useat kaapelikanavat vaihtavat omistajaansa, mutta on epäselvää, kuuluuko esimerkiksi-kanava myytäviin kanaviin vai ei.Jos ja kun kilpailuviranomaiset hyväksyvät liiketoimintajärjestelyn, kasvattaa Disney neuvotteluvoimaansa suhteessa teknologiayrityksiin, jotka hallitsevat nyt Disneyn sisältöjen levityskanavia suoratoiston yleistymisen takia. Disney haalinut itselleen vahvoja sisältöbrändejä, kuten Star Warsin, mistä saattaa olla huomattavan paljon apua jos Disney päättää aikanaan julkaista oman suoratoistopalvelun.Teknologiarintamalla Netflix dominoi suoratoistoa ja tuottaa itse omia ohjelmia. Applen on huhuttu myös laajenevan sisällöntuotannon pariin. Disney asettuu vastaan kehittämällä suoratoistopalvelun, jonka sisältöihin kuuluu Disneyn, Marvelin, Lucasfilmin ja Pixarin viihdettä. The New York Timesin uutisessa Disneyn ja Foxin järjestelyä pidetään Hollywoodin suurimpana järjestelynä, jonka tavoitteena on laittaa kampoihin teknologiayritysten mahdin nousulle sisältöbisneksessä.