Spotifyn Wrapped paketoi musiikkivuotesi, arvaatko omat suosikit?

Ensimmäistä kertaa Wrapped-nimellä tunnettu toiminto tarjoaa faktoja käyttäjän musiikkitottumuksista sekä sovelluksessa listan sadasta eniten käyttäjän kuuntelemasta musiikkikappaleesta. Listan nimi on yksinkertaisesti Your Top Songs 2017 ja se löytyy Wrapped-kategoriasta. Lisäksi sovelluksen Wrapped-sivulta löytyy myös lista biiseistä, jotka ovat jääneet kuuntelematta, mutta saattaisivat sopia hyvin musiikkimakuun.Spotifyn Wrapped koostaa listat tietysti täysin automaattisesti ja hyväksikäyttää koneoppimista, joka on ollut yhtiön vahvaa osaamista jo vähintäänkin Discover Weekly -ominaisuudesta lähtien.Osoitteessa 2017wrapped.com pääsee puolestaan katsomaan omat tilastot Spotify-kuuntelusta. Statistiikkaa näkee muun muassa eri kappaleiden, artistien ja genrejen määrästä, toiston minuuttimäärästä sekä suosituimmista artisteista. Sen myötä pääset myös arvaamaan oman ykkösartistin, eniten soitetun biisin sekä suosikkigenren, jotka Spotify paljastaa arvausten jälkeen.Omat statistiikat voi lisäksi jakaa kaiken kansan nähtäville Facebookissa ja Twitterissä.Spotify on julkaissut myös valtavasti vuoden suosituinta musiikkia erilaisina listoina, jotka löydät täältä