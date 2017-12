BBC:ltä tulossa harvinaista herkkua – Uusi luontodokkari julkaistaan 4K:na ja HDR:nä netissä

Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC aikoo julkaista ensi viikolla Blue Planet II -dokumenttisarjansa verkossa 4K-tarkkuudella. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen Ultra HD -julkaisu sen omassa iPlayer-suoratoistopalvelussa. Ison-Britannian yleisradioyhtiöaikoo julkaista ensi viikolla-dokumenttisarjansa verkossa 4K-tarkkuudella. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen Ultra HD -julkaisu sen omassa iPlayer-suoratoistopalvelussa.

Ultra HD -tarkkuuden lisäksi Blue Planet II:n kaikki seitsemän jaksoa on käsitelty tukemaan HDR-toistoa. Se on siis oivallinen tapa nauttia uusimpien teknologioiden suomasta silmäkarkista. Dokumenttisarjan viimeinen jakso esitetään BBC One -televisiokanavalla joulukuun 10. päivänä, minkä jälkeen kaikki jaksot julkaistaan Ultra HD + HDR -muodossa iPlayerissä 30 vuorokauden ajan.



BBC:n mukaan Blue Planet II:n UHD-julkaisu on osa yhtiön laajaa 4K-testausta, joten aivan lähiaikoina iPlayeriin tuskin tulee läjäpäin huipputarkkaa sisältöä. Lisäksi BBC testaa parhaillaan uutta teknologiaa, joka mahdollistaisi HDR-televisiolähetykset – mutta kuitenkin niin, ettei kallisarvoista lähetyskaistaa kulu turhaan (Hybrid Log Gamma, HLG) .