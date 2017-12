Netflixiltä tulee vielä yksi House of Cards -kausi, mutta ilman Kevin Spaceytä

Modernin Netflixin yksi ehdottomia menestystarinoita on ollut alkuperäissarja House of Cards, jonka suosio kansan parissa on ollut valtaisaa ja nappasipa se suoratoistojätille ensimmäisen Emmy-voitonkin 2013. Modernin Netflixin yksi ehdottomia menestystarinoita on ollut alkuperäissarja House of Cards, jonka suosio kansan parissa on ollut valtaisaa ja nappasipa se suoratoistojätille ensimmäisen Emmy-voitonkin 2013.

House of Cardsin jatko on kuitenkin ollut viimeaikoina varsin epävarmaa, sillä pääosaa näyttelevä ja sarjan tuottajiin kuuluva Kevin Spacey on ollut julkisuudessa varsin negatiivisessa sävyssä. Nyt Netflix on kuitenkin vahvistanut, että House of Cards saapuu kuitenkin takaisin ruutuun, mutta ilman Spaceytä.



Netflix on kertonut, että viimeinen kausi pitää sisällään kaikkiaan kahdeksan jaksoa ja sen kuvaukset aloitettaan ensi vuonna. Luonnollisesti Spaceyn pois jääminen vaikuttaa olennaisesti sarjan tulevaan sisältöön, joten jatko on selvästi myöhästymässä. Tässä vaiheessa Netflix ei edes anna tuotannon suhteen arvioita.



Kevin Spaceytä on syytetty näyttelijä Anthony Rappin toimesta seksuaalisesta ahdistelusta 80-luvulla, jolloin Rapp oli vain 14 vuotias. Spaceytä on syytetty myös ahdistelusta House of Cardsin kuvaamisen yhteydessä. House of Cardsissa Spacey näyttelee demokraattipoliitikko Frank Underwoodia, joka on sarjassa vähintäänkin yhtä kiistanalainen henkilö.