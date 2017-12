Lisää ilmaisia HD-kanavia – DNA aloitti lähetykset

DNA on tänään lisännyt MTV:n Sub- ja AVA-kanavat HD-laatuisena kaapeliverkkoonsa. Samassa yhteydessä myös MTV3-kanavan HD-versio siirtyi DNA:n kaapeliverkossa vapaaseen katseluun. Kaikki kolme HD-kanavaa ovat tästä lähtien seurattavissa ilman TV-korttia. on tänään lisännyt MTV:n Sub- ja AVA-kanavat HD-laatuisena kaapeliverkkoonsa. Samassa yhteydessä myös MTV3-kanavan HD-versio siirtyi DNA:n kaapeliverkossa vapaaseen katseluun. Kaikki kolme HD-kanavaa ovat tästä lähtien seurattavissa ilman TV-korttia.

Kaikki kolme edellä mainittua maksutonta kanavaa ovat katsottavissa kaikissa DNA:n kaapeliverkkotalouksissa teräväpiirtolähetyksenä ilman salausta tästä päivästä lähtien. HD-laatuisena lähetettävät Sub ja AVA ovat DNA:n kaapeliverkossa kokonaan uusia teräväpiirtokanavia. MTV3 on ollut seurattavissa DNA:n kaapeliverkossa HD-laatuisena jo ennestään, mutta sen katselu on aiemmin edellyttänyt TV-korttia.



MTV3 HD:n kanavanumero on 23, Sub HD löytyy kanavapaikalta 26 ja AVA HD on paikalla 33. Kanavien katselu edellyttää Cable Ready HD -yhteensopivaa vastaanottimen.



Antenniverkossa MTV3 HD -kanavan katselu edellyttää vielä toistaiseksi TV-korttia. DNA:n kaapeliverkon TV-kortilla säilyvät edelleen Nelonen HD, FOX HD ja National Geographic HD -kanavat. DNA:n kaapeliverkon tarjonnassa on kaikkiaan jo yli 50 HD-kanavaa.