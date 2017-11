Suomalaiset eivät näe musiikkivideoita YouTubesta – Tästä on kyse

Musiikkia sisältävän ja luvattomasti palveluun ladatun videon avaamisen yhteydessä kuuntelijan ruudulle lävähtää ilmoitusSuomennettuna tämä tarkoittaa siis sitä, että videolla on tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja sen katselu on estetty Suomessa.Videoita ei ole poistettu palvelusta, sillä ne ovat edelleen katsottavissa muissa maissa. Niiden katsominen Suomessa on kuitenkin estetty. Ylen mukaan videot ovat kuitenkin tulossa katsottaviksi jälleen tulevina päivinä. Videoiden katselun estymisen taustalla on Teoston kanssa solmitun lisenssin raukeaminen ja uutta sopimusta osapuolien välille ei ehditty muodostaa. Uusi väliaikainen sopimus on kuitenkin voimassa, mutta katseluoikeuksien palauttaminen kestää muutamia päiviä.