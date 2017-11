Netflixin nopeustesti uudistui, tarjoaa jakomahdollisuuden

Monesti esimerkiksi Netflixiin yhteys ei olekaan aivan yhtä nopea kuin palveluntarjoajan palvelimille, ja onpa Netflix-liikennettä joskus jopa tahallaan hidastettu. Niinpä Netflix esitteli viime vuonna oman nopeustestinsä osoitteessa fast.com.Kyseinen palvelu on nyt tarjonnut nopeustestejä yli neljännesmiljardille nopeudesta huolissaan olevalle asiakkaalle ja päivittänyt virstanpylvään kunniaksi palveluaan, kertoo GSMArena . Varsin yksinkertaiseen palveluun on nyt lisätty jakonapit, jolla tuloksen saa kerrottua helposti myös ystäville.Jakonapit ilmestyvät heti tuloksen vahvistuttua ja niillä nopeustestin voi julkaista Twitteriin tai Facebookiin. Lisäksi tulosta voi helposti verrata Speedtest.netin tulokseen linkkiä painamalla. Speedtest.netin osaomistajana on yhdysvaltalainen telejätti Comcast. Luonnollisesti paras nopeustesti Netflix-käytön testaamiseen on Netflixin oma testi.Jos nettiyhteyden nopeus siis epäilyttää, niin suuntaa osoitteeseen fast.com