HDMI:n uusi versio valmistui – Nyt leffoja pääsee katsomaan 10K-tarkkuudella

HDMI-johdot ovat varmasti tuttuja kaikille nykyaikaisen television omistajille. Standardista on julkaistu nyt uusi HDMI 2.1 -versio, jonka avulla ruuduilla voidaan esittää entistä terävämpää ja näyttävämpää kuvaa.

Uuden HDMI-version tekniset tiedot on nyt saatavilla, joten laitteistovalmistajat voivat hiljalleen lisätä standardia tukevia liitäntöjä laitteisiinsa. HDMI 2.1 on taaksepäin yhteensopiva 2.0-version kanssa.



HDMI 2.1:ssä on keskitytty tiedonsiirron nopeuttamiseen, minkä ansiosta kaapelia pitkin voidaan siirtää lähdelaitteelta ruudulle aiempaa näyttävämpää kuvaa. Uusi versio tukee maksimissaan 10K-tarkkuuksista kuvaa ja 4K-kuvaakin voidaan esittää 120 Hz:n taajuudella (8K:ta 60 Hz:n taajuudella). Lisäksi standardiin on sisällytetty tuki dynaamiselle HDR:lle, joten elokuvan jokaisen ruudun yksityiskohdan kontrastia, kirkkautta ja värejä voidaan muuttaa lennossa.