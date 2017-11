Bitcoin hurmoksellisessa nousussa – Arvo jo yli 10 000 dollaria

Tämän vuoden aikana bitcoin on yli 960 prosenttia, minkä takia virtuaalivaluutta on alkanut herättää laajempaa kiinnostusta niin ammatti- kuin amatöörisijoittajienkin keskuudessa. Suuri kysymys kuitenkin on, voiko bitcoinin arvo enää nousta vai onko kupla pian puhkeamassa. Mikäli bitcoinin arvo lähtee laskuun, voi se olla yhtä jyrkkää menoa kuin huippuhintoihin kurkottaminenkin.Yhdysvaltalaisen ekonomistin ja Yalen yliopiston kansantalouden professorin Robert Shillerin näkemyksen mukaan bitcoinin arvon kehitys on klassinen esimerkki kuplasta.Virtuaalivaluuttapiireissä on eletty tänä vuonna jännittäviä aikoja muutamaan otteeseen. Ensin markkinoille tuli täysin uusi valuutta, ethereum, ja sen jälkeen elokuussa bitcoin kohtasi ensimmäisen hard forkin eli virtuaalivaluutta kloonattiin ja liikkeelle laskettiin kehittyneenpään tekniikkaan perustuva bitcoin cash . Myöhemmin markkinoille saapui myös bitcoin gold. Marraskuussa bitcoinista piti syntyä myös segwit2x-valuutta, mutta sen kohdalla hard fork peruttiin.