Tivi: Telialla on myynnissä luvaton liittymä

Telia on myynyt EU:n sääntelyn vastaisesti puhelinliittymää, jossa datasiirtoa on priorisoitu dataliikenteen mukaan. Tällainen priorisointi on ollut luvatonta EU:n alueella viime syksystä lähtien. on myynyt EU:n sääntelyn vastaisesti puhelinliittymää, jossa datasiirtoa on priorisoitu dataliikenteen mukaan. Tällainen priorisointi on ollut luvatonta EU:n alueella viime syksystä lähtien. Telian toiminnasta uutisoi Tivi

Telia on tarjonnut liittymää, jolla on saanut nopeamman datasiirron verkon ollessa ruuhkainen. Liittymän omistajat ovat siis käytännössä maksaneet siitä, että heidän datasiirto ei hidastele ruuhka-aikoina samalla tavalla kuin muissa liittymissä. Telia kertoo Tiville, että liittymä on ollut myynnissä kahden vuoden ajan, mutta sen priorisointiominaisuutta ei ole markkinoitu näkyvästi.



Tivin mukaan ainakin yhdessä tapauksessa Telian liittymän myyntiedustaja on käyttänyt priorisointia myyntiargumenttina. Telia ei kiistä tätä, mutta operaattorin mukaan se ei kuulu viralliseen markkinointikuvaukseen.



Priorisointiominaisuus otetaan pois käytöstä joulukuun alkuun mennessä. Liittymä säilyy myynnissä tämän jälkeenkin, mutta priorisointi ei kuulu sen ominaisuuksiin.