Facebook tunnistaa itsetuhoiset ajatukset tekoälyn voimalla

käyttää yli miljardi käyttäjää, joten sen kautta julkaistaan monenlaista sisältöä. Osa sisällöistä on hyvin kepeitä, mutta joukkoon mahtuu myös postauksia, jotka pitäisi ottaa keskimääräistä viestiä vakavammin.

Esimerkiksi ihmiset, joilla on itsetuhoisia ajatuksia, saattavat käyttää Facebookia omien tunteiden purkamiseen. Olisi arvokasta löytää ja tunnistaa nämä avunhuudot Facebookin viestitulvan joukosta, mutta apua tarvitsevien yksilöiminen voi olla hyvin hankalaa ilman kehittynyttä tekniikkaa. Facebook uskoo kehittäneensä tällaisen kehittyneen suodatusmenetelmän tekoälyn ja koneoppimisen avulla.Facebook on testannut itsetuhoiset ajatukset tunnistavaa järjestelmää Yhdysvalloissa jo useamman kuukauden, mutta nyt yhtiö laajentaa sit muihinkin maihin. Työkalu ei ole kuitenkaan käytössä Euroopassa, jossa tietosuojalainsäädäntö estää tällaisen käyttäjien profiloinnin. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan järjestelmä on osoitus siitä kuinka tekoäly voi pelastaa ihmishenkiä.Järjestelmän ajatuksena ei ole pelkästään tunnistaa viestejä, vaan sen avulla saadaan myös apua toimitettua sitä kaipaaville ihmisille. Mielenterveysapua ei kuitenkaan lähetetä automatisoidusti, vaan päätöksen sen tarpeesta tekee ihminen.