Uutuus Tesla ei ole edes kallis – Maksaa itse itsensä takaisin

Sähköautoyhtiö Tesla esitteli hiljattain sähköisen Semi-kuorma-auton, jonka yhtiö toivoo sähköistävän raskaan liikenteen. Alku vaikuttaa varsin hyvältä, sillä monet suuret logistiikkayhtiöt ovat jo tilanneet oman autonsa kokeiltavaksi. Hintakaan ei vaikuta olevan kohtuuttoman suuri, mikä lisännee Semin houkuttelevuutta.

Teslan mukaan Semin arvioidut hinnat ovat 300 ja 500 mailin malleille 150 000–180 000 dollaria. Hinnat lienevät amerikkalaiseen tyyliin ilmoitettuna verottomia, joten suoraan niitä ei voi kääntää Suomen euromääräisiksi hinnoiksi. Ainakin Yhdysvalloissa Tesla Semin pitäisi olla hinnaltaan varsin kilpailukykyinen, sillä polttomoottorilla varustetut haastajat on hinnoiteltu 120 000 dollariin.



Semin suurin etu on edulliset käyttökustannukset. Teslan omien laskelmien mukaan logistiikkayhtiöt säästävät polttoainekustannuksissa kuorma-auton elinkaaren aikana 200 000 dollaria verrattuna perinteisiin polttomoottoriautoihin.



Teslan Semin on tarkoitus edetä tuotantoon vuoden 2019 aikana. Oman Tesla-merkkisen kuorma-auton ovat tilanneet jo JB Hunt Transport Services, NFI Industries ja Bison Transport. Isot jälleenmyyjät, kuten Walmart, Loblaw ja Meijer, ovat myös kiinnostuneita sähköisen kuljettamisen säästöistä.