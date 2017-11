Verkkokauppa.com paljasti jälleen huolletuimmat ja palautetuimmat tuotteet

46758 53,33 % Finnsat RC-FSH05PVR kaukosäädin digiboksiin

28550 41,67 % One For All SV9480 DVB-T/T2 -sisäantenni, 48 dB

22608 40,74 % Fuj:tech kassalaatikko, 4+8 lokeroa, musta

3643 40,00 % Lenovo ThinkPad mini-HDMI -> VGA -adapteri

39186 38,71 % Vtech BM2000 -itkuhälytin, valkoinen/vihreä

29852 38,57 % One For All SV9490 DVB-T/T2 -sisäantenni, 52 dB

33507 38,10 % Tucano Giro -suojakotelo Apple iPad Pro 9.7", musta

49778 36,59 % One For All SV9435 DVB-T/T2 -sisäantenni, 46 dB

35331 36,00 % Tecxus Rechargeable Accu akkuparisto, AAA, 4 kpl

14899 33,33 % Swedish Posture Flexi -ryhtiremmi, musta S-M

33766 32,35 % Macally MCARVENT -puhelinteline, musta

10605 31,85 % Honor 8 Lite Protective Case -suojakuori, läpinäkyvä

44770 31,82 % Olympus LC-40.5 linssinsuoja

13187 31,82 % One For All SV9425 DVB-T/T2 -sisäantenni, 44 dB

43502 30,43 % Tucano Angolo -kotelo Apple iPad Pro 9.7'' ja iPad Air 2, sininen

1642 29,79 % Motorola-itkuhälytin MBP16 Audio

37476 29,17 % Tucano Angolo -kotelo Apple iPad Pro 9.7'' ja iPad Air 2, punainen

29570 28,17 % One For All SV 9420 DVB-T/T2 -sisäantenni, 42 dB

36777 27,27 % Samsung POWERbot VR10M701PUW -pölynimurirobotti

28782 26,58 % Kingston ValueRam 4 GB 1333 MHz DDR3 SO-DIMM CL9 -muistikampa

53488 26,47 % Sony Style Cover Flip -kuori, Sony Xperia XA1 Ultra, musta

16654 26,42 % TP-LINK Archer T1U Nano -WiFi-adapteri

39488 26,32 % Asus GT730-4GD3 GeForce GT 730 -näytönohjain

34875 26,09 % Lumova Klara 24W -LED-plafondi

41564 26,03 % ZyXEL AMG1302-T11C ADSL2+ -modeemi

39641 66,13 % Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, S

65219 46,72 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, musta

49886 45,83 % Razer Hammerhead v2 -kuuloke, musta

13674 44,62 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, punainen

57949 44,23 % HUUV I Hate Yoga 6,5" -huuveri, sysimusta

65936 41,86 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, sininen

50463 41,18 % Sennheiser Momentum In-Ear iPhone -tulppakuulokkeet

57676 40,43 % Remington MB4850 E51 partatrimmeri

38610 37,04 % Wilfa HUE-55W AromaMist -ilmankostutin

30781 36,07 % HUUV Instant Success 8" -huuveri, sysimusta

55405 35,71 % Fuj:tech DVI Dual Link y-adapteri.

40206 34,62 % Asrock 970 PRO3 R2.0 AM3+ - ATX-emolevy

27813 34,21 % Razer Hammerhead Pro v2 -kuulokemikrofoni, musta

41407 33,33 % Asus DSL-AC88U Dual-band ADSL2+/VDSL -modeemi

38487 32,65 % Nuforce Icon uDAC3 - USB-DAC, väri musta.

27533 32,56 % Parrot Bebop 2 + Skycontroller 2 + Cockpit FPV -lasit

63907 32,23 % Milla & Måns SoHo -yhdistelmävaunut, musta

31398 31,82 % Innolux Mesa Mega kirkasvalo

62593 31,48 % Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, L

34554 31,18 % Sennheiser CX 5.00G -nappikuulokkeet, mustat

32635 30,00 % Sennheiser CX 5.00G -nappikuulokkeet, valkoiset

51142 30,00 % Princess -veden- ja teenkeitin

65905 30,00 % Lenovo ThinkPad Yoga 370 13,3" -kannettava, Win 10 Pro

20988 28,57 % Remington MB4560 E51 Touch Control -partatrimmeri

36784 28,21 % HUUV Deal With It 10" -huuveri, sysimusta

69183 25,00 % Doro 540X -peruspuhelin, musta

46137 18,18 % Caterpillar B25 Dual-SIM matkapuhelin, musta

38752 15,00 % Asus ZenFone Live -puhelin Dual-SIM, 16 Gt, kulta

65038 14,63 % Lenovo Phab 2 Pro -AR-Android-puhelin, hopea

11589 13,64 % Sony Xperia XZ1 -Android-puhelin, 64 Gt, sininen

40101 11,11 % Huawei P10 Plus -Android-puhelin Dual-SIM, hopea

52101 8,70 % Huawei P10 Plus -Android-puhelin Dual-SIM, kulta

29252 8,33 % Huawei Mate 10 Lite -puhelin Dual-SIM, 64 Gt, kulta

9587 7,95 % Xiaomi Mi Max 2 -puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta

4029 7,69 % Huawei Mate 9 Dual-SIM -puhelin, 64 Gt, harmaa

61512 7,59 % Cobra AM-845 PMR -radiopuhelin, musta/oranssi, pari

44458 7,33 % Samsung Galaxy S8+ -puhelin 64 Gt, Arctic Silver

11109 6,85 % Lenovo Moto E Plus -puhelin Dual-SIM, 16 Gt, harmaa

0129 6,12 % Xiaomi Redmi 4X -puhelin 32 Gt Dual-SIM, kulta

53429 5,56 % Doro 8030 4G -Android-puhelin, musta

16168 5,38 % LG G6 -Android-puhelin, harmaa

38033 5,38 % Samsung Galaxy S8 -puhelin 64 Gt, Midnight Black

61153 5,17 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, valkoinen

19163 5,17 % Xiaomi Redmi Note 4 -puhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta

67363 5,15 % Apple iPhone 8 256 Gt -puhelin, hopea

37349 5,08 % LG G6 -Android-puhelin, musta

11740 5,00 % Google Pixel XL -Android-puhelin 128 Gt, valkoinen

26781 4,96 % Sony Xperia L1 -Android-puhelin, valkoinen

62869 4,69 % Samsung Galaxy S8+ -puhelin 64 Gt, Orchid Gray

62651 4,55 % Huawei P10 Plus -puhelin Dual-SIM, sininen

61284 165,22 % Sony Xperia M5 -Android-puhelin, 16 Gt, valkoinen

59680 60,32 % CAT S40 Dual-SIM Android -puhelin, musta

26100 23,52 % Apple iPhone 5s 16 Gt -puhelin, hopea, ME433

64022 20,68 % Caterpillar CAT S60 Dual-SIM -Android-puhelin, musta

11624 18,73 % Oukitel K10000 Android-älypuhelin Dual-SIM, hopea

54479 17,39 % Sony Xperia X Performance -Android-puhelin, valkoinen

21246 16,95 % Think TIT904 GSM Desktop Phone - GSM-pöytäpuhelin

53429 16,07 % Doro 8030 4G -Android-puhelin, musta

24730 14,60 % Apple iPhone 5s 16 Gt -puhelin, musta, ME432

10446 14,29 % Snowfox GPS paikannuslaite ja puhelin, punainen

7724 14,17 % Oukitel K10000 PRO -älypuhelin Dual-SIM, musta

43824 13,95 % Huawei P9 -Android-puhelin, hopeinen

40398 12,50 % ZTE Axon 7 Dual-SIM -Android-puhelin, 64 Gt, kulta

38600 12,43 % Samsung Galaxy A3 (2016) -Android-puhelin, kulta

45217 12,24 % Moto Z Play älypuhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta/hopea

5462 11,36 % Apple iPhone 5 32 Gt multimediapuhelin, musta, MD299

56828 10,98 % Samsung Galaxy S6 Edge 32 Gt Android puhelin, musta

28615 10,34 % Samsung Galaxy S7 edge 32 Gt -Android-puhelin, kulta

18566 10,34 % Moto Z -Android-puhelin Dual-SIM, musta

61153 10,34 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, valkoinen

29442 9,95 % CAT S30 Dual-SIM -Android-puhelin, musta

27498 9,52 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, musta

39455 9,30 % Doro 6526 -simpukkapuhelin. hopea

12925 8,47 % Google Pixel XL -Android-puhelin 32 Gt, musta

64124 7,46 % Sony Xperia XZ -Android-puhelin, musta

1. Sony 4,47 / 5

2. Samsung 4,44 / 5

3. LG Electronics 4,36 / 5

4. Panasonic 4,36 / 5

5. Philips 4,10 / 5

1. Apple 4,46 / 5

2. Motorola 4,30 / 5

3. Samsung 4,26 / 5

4. Huawei 4,24 / 5

5. Nokia 4,15 / 5

Jotta listojen julkaisu ei olisi pelkkää hampaiden kiristelyä, niin Verkkokauppa.com julkaisi myös listat asiakkaiden parhaina pitämistä televisio- ja älypuhelinbrändeistä.Listan kärkisijoilta erottuu muutama erittäin heikosti toteutettu laite, joiden korjaus- tai palautusprosentit nousevat paljon muiden yläpuolelle. Huoletuimmat tuotteet listalla kärkisijan ottaa Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke selkeällä erolla kakkossijan Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeisiin. Fitbitin ongelma on Verkkokauppa.comin mukaan heikkolaatuinen rannekeosa.Fitbitin korjausprosentti ei kuitenkaan pärjää puhelimista eniten korjatun Sony Xperia M5:n surkuhupaisille numeroille. Sonyn älypuhelin on saanut huoltoprosentiksi 165,22 %. Tämä tarkoittaa, että jokaista myytyä Xperia M5 -älypuhelinta on korjattu keskimäärin yli puolitoista kertaa. Vaikka yksi korjaus olisi ollut esimerkiksi kaikille laitteille tarkoitettu valmistajan takaisinkutsukorjaus, niin silti prosentti olisi suurempi kuin millään muulla puhelimella tai tuotteella.Erikoista on sinänsä, että huoltoprosentti ei suoraan kerro palautuksista, sillä Xperia M5 ei löydy lainkaan palautetuimmista laitteista. Muutenkin puhelimet vaikuttavat pärjäävän paljon paremmin palautusprosentin osalta. Superyksinkertainen Doro-puhelin on kärjessä noin 25 % tuloksella, mutta sillä se ei pääse edes muiden tuotteiden top25:een.Palautetuimpien tuotteiden kärjestä löytyy muun muassa useita eri versioita One For All -sisäantennista, jonka ei ole ilmeisimmin löytänyt kanavia, sekä Vtech BM2000 -itkuhälytin, kenties liian lujan kaiuttimen takia. Puhelinten palautusprosentissa yli kymmenen pääsee Doron lisäksi vain yhdet Caterpillarin, Asusin, Lenovon, Sonyn ja Huawein mallit.Telkkaribrändien kärkiviisikko koostui tällä kertaa ykkösmerkki Sonystä, jonka perässä olivat Samsung, LG, Panasonic ja Philips. Puhelinmerkeistä puolestaan parhaan arvosanan sai Apple ja kärkiviisikon täyttivät Motorola, Samsung, Huawei ja Nokia. Täydet listat löydät alta.Huolletuimmat tuotteet 2017 Top 25