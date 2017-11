Huippusuosittu scifi-antologia saa jatkoa Netflixillä, Black Mirror -jaksosta ensimmäinen traileri

Netflix on tänään julkaissut ensimmäisen trailerin tulevan Black Mirror -kaudelle. Kyseessähän on suosittu ja arvostettu scifi-antologia, joka tarjoaa näkemyksiä tulevaisuuden kauhukuvista. Black Mirror on Netflixin Originals-sarja ja yksinoikeudella palvelussa viime vuodesta lähtien

Traileri kantaa nimeä Black Mirror - Arkangel, joka viittaa kyseisen jakson nimeen. Tuleva neljäs kausi pitää tuttuun tapaan sisällään kourallisen erillisiä tarinoita omissa noin tunnin jaksoissaaan. Arkangel-jaksossa pureudutaan lastenkasvatukseen ja vanhempien kontrollinhaluun, mutta muista viidestä jaksosta ei ole vielä aivan yhtä tarkkaa tietoa.Nimet kuitenkin on julkistettu aiemmalla videolla , joten pienen vilauksen Arkangelin lisäksi jaksoista Crocodile, Hang the DJ, USS Callister, Metalhead sekä Black Museum saa linkin takaa.Arkangel-jakson trailerin tagline eli iskulause kuuluu "The key to good parenting is control" eli vapaasti suomennettuna "Avain hyvään vanhemmuuteen löytyy kontrollista". Siinä nähdään vanhempien ongelma lasten turvallisuudesta, joka johtaa kyseenalaiseen hallintaan, joka saavutetaan kenties implantin avulla.Valitettavasti tässä vaiheessa Netflix ei kerro tarkalleen milloin uusi Black Mirror -kausi saapuu katsottavaksi, joten tässä vaiheessa joudumme turvautumaan vain toiveeseen, ettei odottelu jää kovin pitkäksi.