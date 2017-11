Samsung esittelee uutta näyttöteknologiaa CES-messuilla – Sony esitteli sitä jo vuonna 2012

Mikro-LED-tekniikasta on povattu tulevan uusi ja mullistava näyttöteknologia, mutta toistaiseksi tuotantoprosessia ei olla saatu niin toimivaksi, että sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi älypuhelimien näytössä. Teknologia on kuitenkin valmis jättimäisten TV-paneeleihin.

Samsung aikoo nimittäin esitellä jo ensi vuoden alussa CES-messuilla 150-tuumaista mikro-LED-tekniikkaan perustuvaa televisiota. Asiasta raportoi ZDNet Korea -verkkosivusto , jonka mukaan teknologia on määrä kaupallistaa joskus vuoden 2019 aikana.Mikro-LEDien hyödyntäminen televisioissa on yksinkertaisempaa älypuhelimiin verrattuna, koska pikseleitä valaisevien LEDien ei tarvitse olla niin pieniä. Mikäli teknologian kaupallistaminen onnistuu, tulevat mikro-LED-näytöt kuluttamaan vähemmän energiaa kuin OLED-paneelit, minkä lisäksi niitä ei vaivaa OLED-näyttöjen tapaan kuvan palamisongelmat (burn-in). Mikro-LED-näytöistä voidaan tehdä lisäksi muotoiltavia käyttämällä muovia näytön substraattina.Apple on tutkinut mikro-LED-tekniikkaa jo useamman vuoden ostettuaan LuxVue-nimisen yhtiön.Sony demosi teknologiaa vuonna 2012 CES-messuilla 55-tuumaisessa näytössä. Crystal LED -nimistä teknologiaa ei ole kuitenkaan hyödynnetty vielä kaupallisessa mittakaavassa.