Tällä listalla vältyt ostamasta huonoja tuotteita

Tänään vietetään hyvin ristiriitaista päivää. Kaupat ympäri Suomen huutavat mainoksissaan ja verkkosivuillaan tarjousten muodossa, mutta samaan aikaan tänään vietetään-päivää. Verkkokauppa.com on päivän kunniaksi laatinut vuosittaisen listansa huonolaatuisista tuotteista, joita kuluttajien tulisi välttää myös Black Friday -ostohuumassa.

53,33 % Finnsat RC-FSH05PVR kaukosäädin digiboksiin 41,67 % One For All SV9480 DVB-T/T2 -sisäantenni, 48 dB 40,74 % Fuj:tech kassalaatikko, 4+8 lokeroa, musta 40,00 % Lenovo ThinkPad mini-HDMI -> VGA -adapteri 38,71 % Vtech BM2000 -itkuhälytin, valkoinen/vihreä 38,57 % One For All SV9490 DVB-T/T2 -sisäantenni, 52 dB 38,10 % Tucano Giro -suojakotelo Apple iPad Pro 9.7", musta 36,59 % One For All SV9435 DVB-T/T2 -sisäantenni, 46 dB 36,00 % Tecxus Rechargeable Accu akkuparisto, AAA, 4 kpl 33,33 % Swedish Posture Flexi -ryhtiremmi, musta S-M 32,35 % Macally MCARVENT -puhelinteline, musta 31,85 % Honor 8 Lite Protective Case -suojakuori, läpinäkyvä 31,82 % Olympus LC-40.5 linssinsuoja 31,82 % One For All SV9425 DVB-T/T2 -sisäantenni, 44 dB 30,43 % Tucano Angolo -kotelo Apple iPad Pro 9.7'' ja iPad Air 2, sininen 29,79 % Motorola-itkuhälytin MBP16 Audio 29,17 % Tucano Angolo -kotelo Apple iPad Pro 9.7'' ja iPad Air 2, punainen 28,17 % One For All SV 9420 DVB-T/T2 -sisäantenni, 42 dB 27,27 % Samsung POWERbot VR10M701PUW -pölynimurirobotti 26,58 % Kingston ValueRam 4 GB 1333 MHz DDR3 SO-DIMM CL9 -muistikampa 26,47 % Sony Style Cover Flip -kuori, Sony Xperia XA1 Ultra, musta 26,42 % TP-LINK Archer T1U Nano -WiFi-adapteri 26,32 % Asus GT730-4GD3 GeForce GT 730 -näytönohjain 26,09 % Lumova Klara 24W -LED-plafondi 26,03 % ZyXEL AMG1302-T11C ADSL2+ -modeemi

66,13 % Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, S 46,72 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, musta 45,83 % Razer Hammerhead v2 -kuuloke, musta 44,62 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, punainen 44,23 % HUUV I Hate Yoga 6,5" -huuveri, sysimusta 41,86 % Jabra Halo Smart -Bluetooth-kuulokkeet, sininen 41,18 % Sennheiser Momentum In-Ear iPhone -tulppakuulokkeet 40,43 % Remington MB4850 E51 partatrimmeri 37,04 % Wilfa HUE-55W AromaMist -ilmankostutin 36,07 % HUUV Instant Success 8" -huuveri, sysimusta 35,71 % Fuj:tech DVI Dual Link y-adapteri. 34,62 % Asrock 970 PRO3 R2.0 AM3+ - ATX-emolevy 34,21 % Razer Hammerhead Pro v2 -kuulokemikrofoni, musta 33,33 % Asus DSL-AC88U Dual-band ADSL2+/VDSL -modeemi 32,65 % Nuforce Icon uDAC3 - USB-DAC, väri musta. 32,56 % Parrot Bebop 2 + Skycontroller 2 + Cockpit FPV -lasit 32,23 % Milla & Måns SoHo -yhdistelmävaunut, musta 31,82 % Innolux Mesa Mega kirkasvalo 31,48 % Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, L 31,18 % Sennheiser CX 5.00G -nappikuulokkeet, mustat 30,00 % Sennheiser CX 5.00G -nappikuulokkeet, valkoiset 30,00 % Princess -veden- ja teenkeitin 30,00 % Lenovo ThinkPad Yoga 370 13,3" -kannettava, Win 10 Pro 28,57 % Remington MB4560 E51 Touch Control -partatrimmeri 28,21 % HUUV Deal With It 10" -huuveri, sysimusta

25,00 % Doro 540X -peruspuhelin, musta 18,18 % Caterpillar B25 Dual-SIM matkapuhelin, musta 15,00 % Asus ZenFone Live -puhelin Dual-SIM, 16 Gt, kulta 14,63 % Lenovo Phab 2 Pro -AR-Android-puhelin, hopea 13,64 % Sony Xperia XZ1 -Android-puhelin, 64 Gt, sininen 11,11 % Huawei P10 Plus -Android-puhelin Dual-SIM, hopea 8,70 % Huawei P10 Plus -Android-puhelin Dual-SIM, kulta 8,33 % Huawei Mate 10 Lite -puhelin Dual-SIM, 64 Gt, kulta 7,95 % Xiaomi Mi Max 2 -puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta 7,69 % Huawei Mate 9 Dual-SIM -puhelin, 64 Gt, harmaa 7,59 % Cobra AM-845 PMR -radiopuhelin, musta/oranssi, pari 7,33 % Samsung Galaxy S8+ -puhelin 64 Gt, Arctic Silver 6,85 % Lenovo Moto E Plus -puhelin Dual-SIM, 16 Gt, harmaa 6,12 % Xiaomi Redmi 4X -puhelin 32 Gt Dual-SIM, kulta 5,56 % Doro 8030 4G -Android-puhelin, musta 5,38 % LG G6 -Android-puhelin, harmaa 5,38 % Samsung Galaxy S8 -puhelin 64 Gt, Midnight Black 5,17 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, valkoinen 5,17 % Xiaomi Redmi Note 4 -puhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta 5,15 % Apple iPhone 8 256 Gt -puhelin, hopea 5,08 % LG G6 -Android-puhelin, musta 5,00 % Google Pixel XL -Android-puhelin 128 Gt, valkoinen 4,96 % Sony Xperia L1 -Android-puhelin, valkoinen 4,69 % Samsung Galaxy S8+ -puhelin 64 Gt, Orchid Gray 4,55 % Huawei P10 Plus -puhelin Dual-SIM, sininen

165,22 % Sony Xperia M5 -Android-puhelin, 16 Gt, valkoinen 60,32 % CAT S40 Dual-SIM Android -puhelin, musta 23,52 % Apple iPhone 5s 16 Gt -puhelin, hopea, ME433 20,68 % Caterpillar CAT S60 Dual-SIM -Android-puhelin, musta 18,73 % Oukitel K10000 Android-älypuhelin Dual-SIM, hopea 17,39 % Sony Xperia X Performance -Android-puhelin, valkoinen 16,95 % Think TIT904 GSM Desktop Phone - GSM-pöytäpuhelin 16,07 % Doro 8030 4G -Android-puhelin, musta 14,60 % Apple iPhone 5s 16 Gt -puhelin, musta, ME432 14,29 % Snowfox GPS paikannuslaite ja puhelin, punainen 14,17 % Oukitel K10000 PRO -älypuhelin Dual-SIM, musta 13,95 % Huawei P9 -Android-puhelin, hopeinen 12,50 % ZTE Axon 7 Dual-SIM -Android-puhelin, 64 Gt, kulta 12,43 % Samsung Galaxy A3 (2016) -Android-puhelin, kulta 12,24 % Moto Z Play älypuhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta/hopea 11,36 % Apple iPhone 5 32 Gt multimediapuhelin, musta, MD299 10,98 % Samsung Galaxy S6 Edge 32 Gt Android puhelin, musta 10,34 % Samsung Galaxy S7 edge 32 Gt -Android-puhelin, kulta 10,34 % Moto Z -Android-puhelin Dual-SIM, musta 10,34 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, valkoinen 9,95 % CAT S30 Dual-SIM -Android-puhelin, musta 9,52 % Sony Xperia E5 -Android-puhelin, musta 9,30 % Doro 6526 -simpukkapuhelin. hopea 8,47 % Google Pixel XL -Android-puhelin 32 Gt, musta 7,46 % Sony Xperia XZ -Android-puhelin, musta

Verkkokauppa.comin välttelysuositukset perustuvat kahteen tilastoitavaan asiaan. Ensinnäkin kauppa seuraa paljonko myydyistä tuotteista palautetaan eli kuinka tyytyväisiä kuluttajat ovat olleet ostokseensa. Mikäli palautusprosentti on alhainen, niin kuluttajat ovat todennäköisesti tyytyväisiä siihen. Toisaalta Verkkokauppa.com seuraa myös sitä, että kuinka moni ostetuista tuotteista päätyy takuuhuoltoon. Jos tuote päätyy herkästi huoltoon, on se merkki huonosta laadusta.Listoilla Verkkokauppa.com ei ajattele pelkästään kuluttajan parasta, vaan myös omaa etuaan. Huollot ja tuotepalautukset kuormittavat kauppaa ja aiheuttavat muita kuluja, joten Verkkokauppa.com ei halua myydä heikkolaatuisia tuotteita asiakkailleen. On parempi jättää ne kokonaan ostamatta.