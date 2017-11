Apple tutkii teknologiaa itsestään ajavaan autoon – Tekoäly tunnistaa jalankulkijan

Applen tiedetään kehittävän jonkinlaista itsestään ajaviin autoihin soveltuvaa tuotetta tai teknologia-alustaa, mutta yhtiön strategiasta ei ole sen parempaa käsitystä. Uusi tieteellinen julkaisu kuitenkin osoittaa, että tiedetään kehittävän jonkinlaista itsestään ajaviin autoihin soveltuvaa tuotetta tai teknologia-alustaa, mutta yhtiön strategiasta ei ole sen parempaa käsitystä. Uusi tieteellinen julkaisu kuitenkin osoittaa, että Apple on tutkinut LiDAR-sensoreiden tuottaman datan käyttöä erilaisten kolmiulotteisten kohteiden tunnistamiseen.

ArXivissä julkaistu tutkimus käsittelee käytännössä menetelmää, jonka avulla LiDARin tuottamasta pistepilvidatasta voidaan tekoälyn avulla tunnistaa lähistöllä olevat pyöräilijät tai jalankulkijat. Applen tutkijoiden kehittämä menetelmä ei tarvitse tuekseen mitään muita sensoreita eli kaikki tunnistaminen tapahtuu LiDAR-dataan tukeutuen.



Apple on tunnettu salamyhkäisyydestään, joten se ei ole perinteisesti kertonut julkisuuteen mitä teknologioita se tutkii. Patenttihakemukset ovat olleet ainoa keino päästä hajulle Applen tutkimuskohteista. Tekoälyn ja koneoppimisen tapauksessa Apple on löyhentänyt normejaan ja antanut tutkijoille luvan vuorovaikuttaa tavallista avoimemmin muun tiedeyhteisön kanssa. Tutkijat eivät ole olleet halukkaita menemään Applelle töihin, koska he ovat kokeneet Applen periaatteiden rajoittavan liian paljon tutkijan ammattin harjoittamista.