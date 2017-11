Apple nappasi itselleen erikoisia VR-laseja kehittäneen yhtiön

Tänä syksynä ilmi tulleiden huhujen mukaan Applen tavoitteena olisi saada kehitteillä olevat AR-lasit valmiiksi vuoteen 2020 mennessä. Yhtiö on tehnyt jo aiemmin muutamia laajennettua todellisuutta painottavaa strategiaa tukevia yritysostoja ja Tänä syksynä ilmi tulleiden huhujen mukaantavoitteena olisi saada kehitteillä olevat-lasit valmiiksi vuoteen 2020 mennessä. Yhtiö on tehnyt jo aiemmin muutamia laajennettua todellisuutta painottavaa strategiaa tukevia yritysostoja ja nyt se on tehnyt uuden sellaisen

Tällä kertaa Applen huomaan on päätynyt AR- ja VR-laseja kehittänyt kanadalainen Vrvana, joka on kehittänyt viimeiset vuodet Totemiksi nimettyä VR- ja AR-laseja. Vrvanan tuotteesta tekee ainutlaatuinen se, että se todella yhdistää erillään kehittyneet VR- ja AR-teknologiat: Totem-laseissa on eteenpäin osoittavat kamerat, joiden avulla silmien eteen asennettaviin OLED-näyttöihin voidaan tuottaa kuvaa ympäristöstä.



Totemin avulla käyttäjä voi itse valita haluaako hän käyttää laseja VR- vai AR-tilassa. Laseissa on lisäksi infrapunakamerat, joita käytetään käsillä ohjaamiseen. Lasit tukevat kuutta vapausastetta, joten niillä voi liikkua vapaasti ilman ulkoista infrapunakameraa.



Vrvanan Totemin kaltaisten lasien suurin ongelma on reaalimaailman tapahtumien ja silmille välitettävän kuvan välinen viive. Vrvanan mukaan se on kuitenkin onnistunut puristamaan viiveajat vain kolmeen millisekuntiin.