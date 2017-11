Oletko ostamassa uutta TV:tä? Varmista että siinä on tämä ominaisuus

Suomessa nähtiin iso muutos TV-lähetysten teknisissä toteutuksissa noin 10 vuotta sitten, kun analogiset lähetykset loppuivat ja tilalle otettiin uusi digitaalinen tekniikka. Se tarkoitti monille uuden television tai vähintäänkin digiboksin hankkimista. Nyt edessä on jälleen uusi lähetystekninen rumba, sillä antenniverkossa siirrytään kokonaan teräväpiirtolähetyksiin.HD-muutos antenniverkossa tarkoittaa paitsi kuvanlaadun paranemista myös uuden television tai digiboksin ostamista, mikäli nykyinen laitteisto ei ole yhteensopiva DVB-T2:n kanssa. Jos siis olet nyt menossa televisiokaupoille, niin varmistu että uusi televisioisi sisältää DVB-T2-yhteensopivan virittimen. Miten tämän voi sitten selvittää helposti?HD-yhteensopivuuden saa selville helposti: Jos television myyntipakkauksessa on Antenna Ready HD -tarra, niin silloin laite on HD-yhteensopiva ja se pystyy ottamaan TV-lähetyksiä vastaan vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Jos televisiomalli löytyy Testatutlaitteet.fi-verkkosivun ylläpitämältä listalta, on televisio myös HD-yhteensopiva . Ostamalla nyt HD-yhteensopivan television, ei vuonna 2020 tarvitse lähteä digiboksikaupoille.