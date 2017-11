Tässä kaikki parhaat joulukuun Netflix-uutuudet

Netflixin omien niin kutsuttujen Originals-sarjojen, -dokumenttien ja -elokuvien tarjonta sen kuin muuttuu vakuuttavammaksi kuukausi toisen jälkeen. Ensi vuonna Netflix sijoittaa jälleen miljardin enemmän uuteen sisältöön ja valtavia panostuksia tehdään omiin sarjoihin ja leffoihin. Netflixin omien niin kutsuttujen Originals-sarjojen, -dokumenttien ja -elokuvien tarjonta sen kuin muuttuu vakuuttavammaksi kuukausi toisen jälkeen. Ensi vuonna Netflix sijoittaa jälleen miljardin enemmän uuteen sisältöön ja valtavia panostuksia tehdään omiin sarjoihin ja leffoihin.

Vielä tällekin vuodelle on tosin jäljellä vaikka minkänäköistä herkkua, joten tarkastetaanpa vuoden viimeisen kuukauden Originals-tarjonta.



Täysin uusina sarjoina nähdään mm. Saksaan sijoittuva nimensäkin puolesta synkkä mysteeridraama Dark, animesarja Erased, huippukoomikko Russell Petersin tähdittämä minisarja The Indian Detective sekä ranskalainen poliisisarja Le Mante. Palaavista Originals-sarjoista puolestaan mainittakoon Fuller Housen kolmas kausi sekä Ultimate Beastmasterin, The Crownin, Bill Nye Saves the Worldin ja Easyn toiset tuotantokaudet.



Yksi odotetuimmista stand-up-spesiaaleista on Dave Chappellen ensi kuussa Netflix-ensi-iltansa saava Equanimity, mutta tarjolle tulee myös mm. Judd Apatow'n paluu-standup The Return, Todd Barryn Spicy Honey, Russell Howardin uusi Recalibrate sekä TV-kasvo Craig Fergusonin spesiaali Tickle Fight.



Luonnollisesti kun kyseessä on joulukuu, niin tarjolle tulee myös jouluaiheista katsottavaa, mm. American Idol -tähti Kelly Clarksonin DreamWorks Home: For the Holidays sekä animaatio A StoryBots Christmas. Aikuisempaan makuun tulee romanttinen Christmas Inheritance sekä jouluteemaan myös sopiva El Camino Christmas, jota tähdittää mm. Tim Allen, Jessica Alba ja Dax Shepard.



Muista elokuvista maininnan ansaitsee puolestaan mm. Wormwood, joka perustuu tositarinaan CIA:n kylmän sodan aikaisista LSD-kokeista, georgialaisnaisen elämä seuraava draama My Happy Family, Will Smithin tähdittämä toimintaelokuva Bright sekä dokumenttielokuva Voyeur asukkaita systemaattisesti kurkkivasta hotelliomistajasta.



Luonnollisesti Netflixillä on ensi kuussa paljon muutakin uutta tarjontaa, joista lisää mm. alla olevalla videolla. Kaikki ohjelmat eivät tosin välttämättä tule saataville Suomessa. Edellämainitut Originals-tuotannot tosin tulevat pääosin saatavilla kaikkialla maailmassa.