Minecraftin odotetut isot päivitykset viivästyvät

Minecraftiin piti tulla kaksikin isoa päivitystä tämän vuoden aikana, mutta niiden molempien julkaisua on jouduttu viivästyttämään syystä tai toisesta. Uusi aikataulu Super Duper Graphics- ja Better Together -päivityksille on vuoden 2018 aikana. piti tulla kaksikin isoa päivitystä tämän vuoden aikana, mutta niiden molempien julkaisua on jouduttu viivästyttämään syystä tai toisesta. Uusi aikataulu Super Duper Graphics- ja Better Together -päivityksille on vuoden 2018 aikana.

Super Duper Graphics -päivitys paketin piti uudistaa kokonaisvaltaisesti Minecraftin grafiikoita. Pelille tunnusomainen palikkagrafiikka ei ole katoamassa mihinkään, mutta grafiikoihin on siitä huolimatta tulossa hieman enemmän yksityiskohtia, realistisuutta ja kiiltoa. Tarkoituksena on toisaalta uudistaa peliä, mutta kuitenkin vanhaa ja perinteitä kunnioittaen. Vertailukuva nykyisten ja tulevien grafiikoiden eroista löytyy uutiskuvasta.



Better Together -päivityksen jälkeen pelikonsolipelaajat, PC-pelaajat ja mobiilipelaajat voivat pelata rakastamaansa peliä yhdessä ilman keinotekoisia alustarajoituksia. Päivitys on suurilta osin Microsoftin ja Mojangin käsissä, mutta ulkopuolista yhteistyötä täytyy tehdä Nintendon kanssa, sillä päivitys on tulossa myös Nintendo Switchille.



MINECON Earth ei päättynyt pelkkiin myöhästymisuutisiin, vaan tapahtumassa kerrottiin The Update Aquatic -päivityksestä, joka laajentaa ja monipuolista pelin vedenalaista maailmaa. Luvassa on paremmat fysiikat sekä kiehtovia haaksirikkoutuneita laivoja ja uusia eläimiä.