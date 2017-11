Yksi Pixarin tykätyimmistä animaatioista palaa valkokankaalle, kakkososasta julkaistiin ensimmäinen traileri

Animaatiostudioista se kuuluisin, Pixar, on julkaissut historiansa aikana valtaisasti huippusuosittuja elokuvia, joista osalle, kuten yhtiön huippusuosioon johdattaneelle Toy Storylle, on julkaistu jatko-osia. Toiset puolestaan ovat olleet valtaisan tykättyjä elokuvia, mutta jatko-osaa ei ole koskaan tullut. Animaatiostudioista se kuuluisin, Pixar, on julkaissut historiansa aikana valtaisasti huippusuosittuja elokuvia, joista osalle, kuten yhtiön huippusuosioon johdattaneelle Toy Storylle, on julkaistu jatko-osia. Toiset puolestaan ovat olleet valtaisan tykättyjä elokuvia, mutta jatko-osaa ei ole koskaan tullut.

Nyt yksi Pixarin animaatioelokuvista saa jatkoa, ja yhtiö onkin esitellyt kakkososan ensimmäisen teaser trailerin YouTubessa.



Kyseessä on kenties allekirjoittaneen lempianimaatio Pixarilta eli 2004 vuonna julkaistu The Incredibles (suom. Ihmeperhe). Supersankariperheen seikkailuihin perustuva The Incredibles 2 saapuu teattereihin ensi vuonna ja kuten ensimmäisestä trailerista näkyy, niin kyseessä on samaisen perheen jatkotarina.



Muuten tarinasta kerrotaan, että Ihmeperheen isä Bob Parr, tai tutummin Mr. Incredible, jää kotiin hoitamaan uutta ihmevauvaa nimeltään Jack-Jack, kun äiti Helen, supersankarinimeltään Elastigirl, lähtee pelastamaan maailmaa. Lapset Violet ja Dash puolestaan auttavat isää kodin askareissa.



The Incredibles 2 on ykkösosan tavoin Brad Birdin ohjaama ja ääninäyttelijöinä nähdään mm. Samuel L. Jackson, Holly Hunter, Craig T. Nelson sekä John Ratzenberger. Elokuvan ensi-ilta on kesäkuun 15. 2018.