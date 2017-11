Testissä ketjutettava Wi-Fi-kaiutin Creative Omni

Ulkonäkö ja tekniikka

Kokemukset

Yhteenveto

Langaton Creative Omni julkaistiin tämän vuoden IFA-messuilla. Englanniksi pakkauksessa lukee "Portable Wireless Multi-Room Speaker". Kyseessä on todellakin suhteellisen pienikokoinen kannettava kaiutin, joka toimii niin Bluetoothilla kuin Wi-Fi-verkossakin. Wi-Fi:n avulla Omni-kaiuttimia voi liittää langattomasti toisiinsa ja sijoittaa eri huoneisiin tarpeen mukaan.Omni on melko hillitty ja tyylikäs pieni kaiutin. Kuusikulmaisen särmiön kulmat on pyöristetty ja etupuolta peittää metallinen verkko. Reunoja kiertävät kuparinväriset reunukset: päävärin voi valita mustasta ja valkoisesta. Koko komeus on IPX4-roiskesuojattu.Kaiuttimen takapuolelta löytyy liuta painikkeita sekä liittimet kumiläpän alta. Ikävä kyllä Omni ladataan edelleen Micro-USB:n kautta, eli uutta C-tyypin liitäntää ei vielä ole käytössä.Sisältä Omnista löytyy kaksi 1,5 tuumaista elementtiä sekä kaksi passiivisäteilijää.Kaiuttimen päällä on kumia. Päällipinnasta löytyy valoindikaattoreiden lisäksi neljä painiketta: virta, volume (plus ja miinus) sekä mikrofoni. Mikrofonipainikkeen avulla voi vastata puheluihin tai käyttää älypuhelimen ääniavustajia, Siriä ja Google Assistanttia.Kaiutinta voi pitää joko pysty- tai vaaka-asennossa, joten sen sijoitteluun on paljon vaihtoehtoja. Omasta mielestäni se on ehdottomasti tyylikkäimmillään pystyssä. Asento vaikuttaa myös äänentoistoon: pystyasento tuottaa kohdistetumman ja vaaka-asento laveamman äänimaiseman.Äänilaitteisiin kaiuttimen voi liittää joko AUX-kaapelilla, Bluetoothilla tai Wi-Fillä. Wi-Fi-ominaisuuksia emme päässeet testin aikana oikein kokeilemaan, sillä meillä oli käytössämme vain yksi kaiutin. Kaiuttimia pitäisi pystyä liittämään yhteen puhelinsovelluksen (iOS ja Android) avulla ja tämän jälkeen musiikin toistaminen onnistuu joko kaikissa tai valituissa kaiuttimissa. Bluetoohilla yhtä kaiutinta voi käyttää normaaliin tapaan. Mainittujen toistotapojen lisäksi kaiuttimesta löytyy iloisena yllätyksenä myös microSD-korttipaikka.Kaiuttimen yhdistäminen Bluetoothilla oli vaivatonta. Wi-Fi:n kanssa oli hieman yhteysongelmia, mutta panen ne enemmän käytetyn verkkolaitteiston piikkiin. Monen kaiuttimen yhdistämistä emme valitettavasti päässeet kokeilemaan.Creative Omni tukee Spotify Connectia, Tidalia ja iHeartRadiota joten ainakin näiden sovellusten kanssa kaiuttimen pitäisi toimia erinomaisesti. Testisovelluksena käytettiin enimmäkseen Deezeriä ja myös sen kanssa esimerkiksi kaiuttimen omat painikkeet toimivat hyvin musiikin ohjaukseen.Äänenlaatu on ainakin amatöörin korvaan mainio, vaikkei tietenkän vedä vertoja suuremmille ja kalliimmille kaiutinjärjestelmille. Pienestä koostaan huolimatta Omni toistaa myös matalia ääniä kiitettävällä voimakkuudella, eikä Creativelta ole liioittelua sanoa Omnin äänen "täyttävän huoneen".Yksi selvä miinus on annettava, ja se tulee järkyttävästä kimeästä äänestä joka kuuluu, kun kaiuttimen oma volumesäätö on ylätasossaan ja sitä koettaa nostaa. Jokin hieman korvia säästävämpikin ääni olisi voinut toimia.Omni tarjoaa monipuoliset ominaisuudet pienessä paketissa. Kaiutin toimii sekä bluetoothilla missä tahansa että kotona Wi-Fi-verkossa. Kotiverkossa toimiessa kaiuttimia voi ketjuttaa, jolloin musiikin saa soimaan joka huoneessa.Ohjevähittäishinta on 130 euroa, minkä myötä Omni sijoittuu matkakaiuttimien alempaan keskikastiin. Hintaluokassa kilpailu on kovaa, joten ominaisuuksista kannattanee tehdä kattava vertailu ennen ostopäätöstä. Wi-Fi-toiminnot ovat kuitenkin pikaisella googlailulla jonkinasteinen erikoisuus, jota aivan joka kaiuttimesta ei löydy, joten mikäli sillä on paljon painoarvoa, saattaa Omni olla hyvä valinta.Harmittavasti kaiutin on vain roiskevesitiivis, joten sen vieminen laiturille tai rannalla kovin lähelle vettä ei liene hyvä ajatus.