Tesla esitteli kaksi uutta autoa – Aikoo sähköistää raskaan liikenteen

Tesla on esitellyt kaksi uutta prototyyppiajoneuvoa, joiden avulla yhtiö yhtäältä laajenee uusille markkina-alueille ja toisaalta osoittaa teknologisia kykyjään. Uudet ajoneuvot ovat sähköinen Semi-kuorma-auto sekä Roadster-urheiluauto.

Tähän asti Tesla on keskittynyt pienikokoisiin ajoneuvoihin, jotka soveltuvat lähinnä pienimuotoiseen henkilöliikenteeseen – kuten vaikkapa henkilökohtaiseen käyttöön tai taksiyrittäjyyteen. Uuden sähköllä toimivan kuorma-auton myötä Tesla yrittää sähköistää rahtiliikenteen ja tarjota vaihtoehdon perinteisille dieselillä toimiville ajoneuvoille.Raskaan liikenteen sähköistäminen ei ole helppo urakka, sillä kuorma-autoilta vaadittavat tekniset ominaisuudet ovat paljon vaativammat kuin henkilöautoilta. Kuorma-autot kuljettavat pitkiä matkoja raskaita kuormia, joten ne syövät paljon sähköä. Kuorma-autoissa on kyllä tilaa massiiviselle akustolle, mutta akkujen lataamisessa ei saisi kulua kovin kauaa jotta logistiikka pysyisi aikataulussa.Teslan mukaan sen uudella kuorma-autolla voidaan ajaa yhdellä latauksella 800 kilometriä täydellä kuormalla (36 tn) ja normaalilla ajonopeudella. Auto kiihtyy täydellä kuormalla 100 km/h:n nopeuteen 20 sekunnissa.Kuorma-auton hintatietoja ei paljastettu, mutta Tesla väittää auton tuovan merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa. Tesla Semin on tarkoitus tulla tuotantoon vuonna 2019.Tesla esitteli myös uuden version Roadster-urheiluautosta, jonka se väittää olevan aikanaan maailman nopein tuotantolinjalla valmistettu auto. Sen luvataan kiihdyttävän neljännesmailin eli noin 400 metriä 8,9 sekunnissa. Roadsterin tuotannon pitäisi alkaa vuonna 2020.