Netflixin uusin Marvel-sarja, The Punisher, julkaistiin

Netflixin uusin ja peräti kuudes Marvelin universumiin perustuva televisiosarja on saanut tänään ensi-iltansa. Kyseessä on legendaarinen The Punisher (suom. Tuomari), jossa Frank Castle hakee oikeutta perheensä murhan jälkeen. Netflixin uusin ja peräti kuudes Marvelin universumiin perustuva televisiosarja on saanut tänään ensi-iltansa. Kyseessä on legendaarinen The Punisher (suom. Tuomari), jossa Frank Castle hakee oikeutta perheensä murhan jälkeen.

Uusi sarja on tähditetty The Walking Deadistä tutulla Jon Bernthalilla, joka näyttelee kovapintaista Francis, näin kavereiden kesken Frank, Castleä. Muissa osissa nähdään aiemmin mm. Dorian Graynä tuttu Ben Barnes.



Entinen laivaston tarkka-ampuja Frank Castle löytää itsensä perheen murhan jälkeen keskeltä sotilaallista salaliittoa, ja tietysti tavoitteena on laittaa loppuu paitsi salaliitolle niin kaksi lasta ja vaimon murhanneelle taholle.



The Punisherin ensimmäinen kausi käsittää kaikkiaan 13 vajaan tunnin mittaista jaksoa. Alkulämmittelyksi voi katsoa vieläpä 2004 julkaistun The Punisher -elokuvan.