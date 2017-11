Netflixiltä Star Wars -tähden supersankarielokuva

Kuten monet varmasti ovat huomanneet, niin Netflix pitää kovasti supersankareista. Yhtiöllä on varsin lämmin suhde Marvelin sankareihin, ja Netflixissä onkin tänään julkaistun uuden The Punisher -sarjan myötä jo kuusi Marvel-sarjaa.

Nyt tiedot kertovat, että Netflix on ostanut oikeudet tulevaan supersankarielokuvaan, joka ei kuitenkaan oli Marvelin tuote. Kyseessä on Star Warsista tutun Daisy Ridleyn tähdittämä Super-Normal. Elokuvassa nähdään myös Beauty and the Beast -elokuvasta tuttu kaksikko Josh Gad ja Luke Evans. Hollywood Reporterin mukaan Netflix voitti tarjouskilpailussa itse Disneyn. Elokuvan käsikirjoituksesta huolehtii veljeskaksikko Aaron ja Jordan Kandell, jotka olivat Disney-hitti Moanan taustalla.Tässä vaiheessa tiedot Super-Normalin yksityiskohdista ovat valitettavasti kovin vähäiset, mutta jos arvella pitäisi, niin aivan The Punisherin kaltaista verilöylyä ei välttämättä ole tarjolla. Itseasiassa tietojen mukaan kyseessä on pitkälti päinvastainen supersankarielokuva, joka rikkoo genren muottia melkoisesti.