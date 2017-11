Boston Dynamicsin Atlas-robotti on pelottavan ketterä

Entinen Googlen X-ryhmään kuulunut robotiikkayhtiö Boston Dynamics on julkaissut uutta materiaalia Atlas-robotin kehityksestä. Nykyisin japanilaisen telejätin SoftBankin omistaman robottien edelläkävijän video osoittaa melkoisen kehitysaskeleen – tai pitäisikö sanoa pikemminkin loikan kehityksessä.Videolla vuosien ajan kehitetty, ihmismäinen Atlas-robotti on oppinut hyppimään laatikoiden päälle, mutta ei siinä vielä kaikki. Atlas osaa hypätä ja kääntyä samanaikaisesti ja jopa heittää voltin takaperin.Melkoisen huimaa kehitystä Boston Dynamicsilta ja erityisesti sen Atlas-robotilta, joka on aiemmin opetettu tekemään mm. kotiaskareita sekä varastohommia . Hieman lohtua Skynetin robottisotureista huolehtiville onneksi antaa videon lopusta paljastuva voltin huvittava epäonnistuminen.