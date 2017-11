Facebook-pelit toimivat nyt nopeammin – Nettiselaimet siirtyivät uuteen teknologiaan

Kaikki suurimmat selainkehittäjät ovat siirtyneet tukemaan uutta tehokkaammin suoritettavaa WebAssembly-ohjelmointikeiltä. Firefox ja Chrome ovat sisältäneet WebAssembly-yhteensopivuuden jo pidempään ja tänä syksynä tuki saapui myös Safariin ja Microsoft Edgeen. Kaikki suurimmat selainkehittäjät ovat siirtyneet tukemaan uutta tehokkaammin suoritettavaa-ohjelmointikeiltä. Firefox ja Chrome ovat sisältäneet WebAssembly-yhteensopivuuden jo pidempään ja tänä syksynä tuki saapui myös Safariin ja Microsoft Edgeen.

WebAssemblystä on suunniteltu JavaScriptin korvaajaa. Sen suurimpana etuna JavaScriptiin nähden on tehokkaampi suorittaminen, joten sillä voidaan toteuttaa monimutkaisempia projekteja tai vaihtoehtoisesti saada lisää nopeutta tehtävien suorittamiseen.



WebAssemblyn tehokkuus kumpuaa siitä, että se on luonteeltaan konekielistä koodia, joka on käännetty toisella ohjelmointikielellä tuotetusta koodista. WebAssemblyn lähdekieliä ovat C ja C++, mutta niiden lisäksi kääntäminen on mahdollista esimerkiksi Rustista.



Selainkehittäjät ovat uskoneet vahvasti WebAssemblyn etuihin, minkä takia siirtymä siihen on ollut todella nopeaa. Projekti esiteltiin suurelle yleisölle vuonna 2015 ja nyt se on käytössä kaikissa tärkeimmissä selaimissa. Lisäksi web-pelien tärkeimmät pelimoottorikehittäjät ovat ottaneet käyttöön WebAssemblyn, esimerkiksi Unity ja Epic tukevat WebAssemblyä, minkä ansiosta jotkut Facebook-pelitkin ovat siirtyneet hyödyntämään uutta teknologiaa.