Twitter julkaisi lisää työkaluja käyttäjädatan ostamiseen

Käytännössä kyseessä on pienemmille yrityksille ja projekteille tarkoitetusta työkalusta, jonka avulla Twitteristä löytyvän datan päälle voidaan rakentaa sovelluksia ja palveluita. Jo nykyisellään Twitter tarjoaa sekä ilmaisen että korporaatiotason yhtiöille tarkoitetun kalliin Enterprise API -rajapintapalvelun, joten uusi Premium API pyrkii tarjoamaan tähän välimaastoon sijoittuvien tarpeille oman palvelunsa.Premium APIn hinta vaihtelee kovasti, joten luonnollisesti sen myötä myös tietoihin pääsy ja niiden määrä vaihtelee. Hinnat alkavat 149 dollarin kuukausihinnasta ja päättyvät peräti 2500 dollarin kuukausihintaan.Ensimmäinen Premium-palvelu on Search Tweets API, joka tarjoaa dataa viimeisen 30 päivän ajalta. Tulossa on myös palvelu, jolla saa käsiinsä datan aina @jackin ensimmäisen twiittiin saakka.Uusi palvelu tarjoaa ilmaiseen APIin verrattuna myös muun muassa enemmän twiittejä jokaista kyselyä kohti, monimutkaisempia hakuja sekä laajemmin metadata-tietoa, kuten linkkien täysimittaiset URLit ja profiilien lokaatiotiedot.Twitterin käyttäjämäärien kasvu on tippunut viime vuosina kuin lehmän häntä ja yhtiössä onkin tarvetta rahastaa entistä enemmän käyttäjää kohden. Mainostulot ovat olleet kuitenkin ongelmallisia Twitterille, joten kasvua pyritään hakemaan varsin arvokkaana pidetystä käyttäjädatasta.