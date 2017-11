Lars Ulrich: Metallican kinastelu Napsterin kanssa aikoinaan "ei ollut ehkä parasta PR:ää"

Napster oli käytännössä tuonut digitaalisen musiikin konseptin massojen saataville - ajatuksen siitä, että ehkä musiikin kuunteluun ei vaaditakaan enää muovista kiekkoa, vaan riittää, että musiikki on tietokoneella, josta sen voi myös siirtää kannettavaan soittimeen. Idea oli vallankumouksellinen, mutta ongelmana oli, että Napster oli käytännössä vain laiton tiedostojenjakelualusta. Käyttäjät jakoivat tiedostoja keskenään ja senttiäkään ei liikkunut mihinkään suuntaan - ei myöskään muusikoille.Muusikoiden ja piraattien välinen taistelu yltyi ja sen keulakuvaksi valikoituivat Metallica ja Napster. Etenkin yhtyeen rumpali,, oli kommenteissaan armoton. Lopulta Napster joutui poistamaan satojen tuhansien käytäjiensä tunnukset , koska he olivat jaelleet palvelussa Metallican kappaleita.Metallicalle taas ongelmaksi muodostui se, että Napster oli räjähdysmäisen suosittu nuorison keskuudessa - ja sota nuorison suosimaa palvelua vastaan teki rankan kolauksen yhtyeen imagolle. Tätä velkaa yhtye maksaa edelleen tietyissä ikäryhmissä.Nyt Ulrich on avannut tuon lähes 20 vuoden takaisen riidan taustoja haastattelussa . Hän kertoo, että yhtye oli työstämässä uutta biisiä,, jonka oli määrä olla-elokuvan soundtrackilla. Eräänä päivänä yhtyeen managerioli soittanut Ulrichille ja kertonut, että kappale, joka oli tarkoitus julkaista vasta kuukausia myöhemmin, soi jo Yhdysvalloissa 20 radioasemalla. Yhtye oli alkanut selvittämään miten ihmeessä näin oli voinut käydä ja heille selvisikin pian, että joku oli saanut kappaleen käsiinsä ja pistänyt sen jakoon Napsterin kautta. Tästä suivaantuneena yhtye päätti aloittaa "sodan" Napsteria vastaan.Nyt Ulrich myöntää, että heidän olisi ehkä pitänyt tutustua aiheeseentarkemmin ja että koko episodiNyttemmin yhtye on hypännyt digitaalisen musiikin kelkkaan varsin avoimesti ja yhtyeen viime syksynä julkistamamarkkinoitiin erittäin onnistuneesti juurikin digitaalisen jakelun kautta. Yhtye julkisti ennen levyn julkaisua levyltä kappaleita ja videoita ja pisti ne jakeluun sekä YouTubeen että Spotifyyn, keräten kiinnostusta levylle jo reippaasti ennen sen julkaisua.