Facebook: Lähetä meille kaikki nakukuvasi, niin estämme niiden julkaisun

on ottanut nakukuviin Australiassa varsin erikoisen lähestymistavan. Niin erikoisen, että se kuulostaa teinipoikien suunnittelemalta käytännön pilalta. Mutta ihan totta se on.

Eli Facebook lupaa estää käyttäjän nakukuvien leviämisen Facebookissa, jos käyttäjä lähettää Facebookille kuvat ensin. Logiikkana on siis se, että Facebook haluaa käyttäjän kaikki itsestään (tai kumppanistaan) ottamat alastonkuvat talteen, jolloin yhtiö voi tunnistaa ne, jos joku jakelee niitä luvatta,Ratkaisu kuulostaa sinänsä toimivalta, teknisestä näkökulmasta, mutta tietysti ajatus siitä, että Facebookin palvelimille alkaa kertymään satoja miljoonia alastonkuvia, tekee myös tilanteesta varsin tulenaran. Kuka estää Facebookin työntekijöitä selailemasta lähetettyjä, julkaisukieltoon laitettuja alastonkuvia? Ja entäs kun se pahin mahdollinen tapahtuu ja Facbookin suojaukset pettävät - saavatko verkkorikolliset käsiinsä sellaisen aarreaitan, jolla voidaan kiristää miljardeja ihmisiä tästä aina hamaan tulevaisuuteen asti.Ns. kostoporno, jossa parisuhteen päättymisen jälkeen jompikumpi eron osapuolista päättää levittää pariskunnan intiimeitä kuvia ja videoita, on kuitenkin todellinen ongelma. Facebook on jo aiemmin pyrkinyt estämään toimintaa, mm. kasvojentunnistuksen ja käyttäjätilien sulkemisen kautta.Facebook itse vakuuttaa , että se ei aio säilyttää kuvia, vaan luo niistä digitaalisen sormenjäljen, jota sitten verrataan palveluun lisättäviin kuviin. Mutta joka tapauksessa kuvat pitää ensin lähettää Facebookille ja käyttäjillä on vain yhtiön sana siitä, että kuvat tuhotaan oikeaoppisesti digitaalisen sormenjäljen luonnin jälkeen.