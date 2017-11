Applelta tulossa täysin uusi laite – Haastaja HoloLensille?

Apple on jo muutaman vuoden ajan kehittänyt teknologiaa laajennetun todellisuuden hyödyntämiseen tarkoitettuja laseja varten ja nyt vaikuttaisi siltä, että kehitysprojekti on etenemässä tuotteeksi asti vuoteen 2020 mennessä. Applen suunnitelmista on jo muutaman vuoden ajan kehittänyt teknologiaa laajennetun todellisuuden hyödyntämiseen tarkoitettuja laseja varten ja nyt vaikuttaisi siltä, että kehitysprojekti on etenemässä tuotteeksi asti vuoteen 2020 mennessä. Applen suunnitelmista kertoi Bloomberg

Bloombergin tietojen mukaan Applen tavoitteena on saada kaikki tarvittavat teknologiat valmiiksi vuoteen 2019 mennessä, jolloin tuote voitaisiin mahdollisesti myös esitellä. AR-lasit tulisivat markkinoille nykyisen aikataulun mukaan vuoden 2020 aikana. Valmistelut lasien lanseeraamiseksi näkyy Applen tuotteissa jo nyt, sillä kesällä WWDC-kehittäjätapahtumassa paljastettu ARKit-rajapinta on AR-lasien kehitystiimin käsialaa.



ARKitistä on tulossa päivitetty versio ensi vuonna, jotka helpottavat AR-sisältöjen käyttöä iPhonella ja petaa näin ollen alustaa AR-lasien lanseerausta ajatellen.



Apple aikoo rakentaa AR-laseistaan täysin itsenäiset, joten lasit sisältävät omaa laskentatehoa eikä se vaadi toimiakseen älypuhelinta tai tietokonetta. Microsoftin HoloLens-lasit toimivat samalla periaatteella. Apple kehittää laseja varten uuden "rOS-käyttöjärjestelmän" (reality OS), joka tvOS:n ja watchOS:n tavoin perustuu iPhonen ja iPadin käyttämään iOS:ään.



Lasit ovat tällä hetkellä proto-kehitysvaiheessa, joten lopullisia ominaisuuksia ei ole vielä lyöty lukkoon. Laseja käytetään mahdollisesti puheohjauksen, kosketuslevyjen ja/tai pään liikkeiden avulla.