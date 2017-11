Tässä on Suomen parhain nettikauppa – Ei tarjoa edes kotiinkuljetusta

Nettikauppojen parhaimmistoa on analysoitu nyt viidennen kerran ja Magenta Advisoryn teettämän tutkimuksen Nettikauppojen parhaimmistoa on analysoitu nyt viidennen kerran ja Magenta Advisoryn teettämän tutkimuksen Suomen parhain verkkokauppa on alko.fi . Pohjoismaisten yritysten joukossa alko.fi oli toiseksi paras verkkokauppa.

Tutkimuksessa verkkokauppoja tarkasteltiin kuinka hyvin ne ovat omaksuneet "kansainvälisesti hyviksi todettuja käytäntöjä". Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 64 suomalaista yritystä ja ne toimivat kaikkiaan 16 eri toimialalla. Pohjoismaista tutkimuksessa oli mukana 200 yritystä.



Selvityksen mukaan Alkon verkkokaupan ostokokemus on toteutettu parhaiden käytänteiden mukaisesti. Alko.fi:n ostopolkua kiitetään selkeäksi ja huomiota kiinnitetään asiakkaan tukemiseen ostosten aikana esimerkiksi chat-palvelun avulla. Myös alko.fi:n tuote-esittely ja kuvat saavat kiitosta. Mobiilikäytettävyyteen toivottiin edelleen kehitystä.



Tutkimuksessa ei ilmeisesti otettu huomioon itse tilaamisen jälkeistä osuutta, sillä alko.fi:n tarjoamat toimitusvaihtoehdot eivät ole kovin kilpailukykyiset. Verkkokaupan asiakkaan on tilattava ostoksensa Alkosta noudettavaksi, mistä tuotteen saisi mahdollisesti mukaansa ilman nettikauppatilaustakin. Tuotetta ei voi tilata lähemmäksi vaikkapa Postin pakettiautomaattiin tai kotiovelle. Alkon vika tämä ei kuitenkaan ole, vaan laki asettaa omat rajoitteensa alkoholin etämyynnille (iän tarkistaminen). Verkkokaupan kautta on kuitenkin mahdollista tilata Alkon myymälään tuotteita, joita ei normaalisti ole kyseisen myymälän valikoimissa.