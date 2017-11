Posti kasvattaa pakettiautomaattien määrää räjähdysmäisesti – Luvassa 1000 uutta automaattia

Nettikaupan vilkastuminen on pakottanut Postia järjestelemään toimintojaan uudelleen. Kirjeposti on vaihtunut ruohonleikkuuseen ja pakettikuljetuksiin tarvitaan lisää resurssointia. Koska nettikaupan arvioidaan kasvavan 10 prosenttia vuosittain, Posti aikoo avata vuoteen 2019 mennessä tuhat uutta pakettiautomaattia. Nettikaupan vilkastuminen on pakottanut Postia järjestelemään toimintojaan uudelleen. Kirjeposti on vaihtunut ruohonleikkuuseen ja pakettikuljetuksiin tarvitaan lisää resurssointia. Koska nettikaupan arvioidaan kasvavan 10 prosenttia vuosittain, Posti aikoo avata vuoteen 2019 mennessä tuhat uutta pakettiautomaattia.

Pakettiautomaattien avulla Posti pystyy käsittelemään nettikauppaostoksia ja yrityksiltä kuluttajille lähetettäviä paketteja tehokkasti, sillä automaattien perustoiminta ei vaadi lainkaan henkilökuntaa ja niitä voidaan sijoittaa periaatteessa mihin tahansa julkiseen tilaan – kuten yliopistojen tai markettien käytäville. Paketit voidaan siis tuoda lähelle kuluttajia, koska ylläpitokustannukset ovat matalat.



Postin visiossa on myös tuoda automaatit ruoalle. Se tarjoaisi täysin uusia mahdollisuuksia ruoan verkkokaupan kehittymiselle. Ruoalle tarkoitetut automaatit tulevat käyttöön jo tämän vuoden puolella. Tuoreruoka toimitetaan automaatteihin lämpöeristetyissä laatikoissa, jolloin kylmäketju ei katkea. Posti vastaa lähetyksen kylmäketjusta toimituspäivän iltaan klo 21 asti.



Tuhannen automaatin lisäys on iso satsaus, sillä Postilla on tällä hetkellä yli 1 400 palvelupistettä, joista pakettiautomaatteja on yli 500. Uudet automaatit sijoitetaan ensisijaisesti suurimpiin kaupunkeihin, tarkkoja sijoituspaikkoja suunnitellaan vielä. Postin pakettiautomaatit sijaitsevat asiakkaiden kannalta keskeisillä paikoilla, kuten esimerkiksi ostoskeskuksissa, liikenneasemilla ja yritysten toimistotiloissa. Automaatin voi saada myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin kerrostaloihin. Asuntorakennuttajista Bonava, YIT, Skanska ja SRV ottavat automaatit uudiskohteisiinsa ja Sato, Heka ja Kojamo vuokra-asuntokohteisiinsa.



Joulusesongin ajaksi Posti avaa noin 130 väliaikaista pop up -noutopistettä eri puolille maata.