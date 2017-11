Miljoonien Netflix-käyttäjien tietoja kalasteltiin sähköpostihuijauksella

Kuten monet Netflix-käyttäjät tietävät, niin näennäisesti yhtiön nimellä varustettuja huijausviestejä on ollut liikenteessä vuosien ajan. Yleensä huijaus on kuitenkin suhteellisen helppo tunnistaa, mutta uusimmassa sähköpostihuijauksessa vaara on suurempi.