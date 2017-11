Kulttuuriteko käynnissä – Nintendon flash-pelit yritetään pelastaa

Skelux-niminen YouTube-käyttäjä on päättänyt yrittää pelastaa häviämiseltä Nintendon netissä jakamat vanhat flash-pohjaiset pelit . Internet Archive on auttanut työssä paljon, sillä noin puolet 31:stä pelistä on saatu talteen nettiarkiston avulla. Loppujen pelien tiedostot ovat joko kokonaan häviksissä tai vain osa tiedostoista on saatu tallennettua. Puuttuvien pelien jakamisesta on kuitenkin luvattu 50 dollarin palkkio, joten loputkin pelit saatetaan saada vielä jonakin päivänä Internet-kansan ulottuville.Pelien pelaaminen Skeluxin Origami64-verkkosivustolla vaatiin luonnollisesti flash-soittimen. Se ei ole varsinaisesti mikään ongelma ainakaan tällä hetkellä, mutta nettisivustot ovat kehittymässä kohti flashittomuutta ja samalla nettiselaimet ovat alkaneet hylkiä flashia. Adobe on ilmoittanut, että se lopettaa flashin tukemisen vuonna 2020