Taru sormusten herrasta muuntuu televisiosarjaksi, Netflix ja Amazon kilpailevat diilistä

Tietojen mukaan Taru sormusten herrasta -oikeudenhaltijat, eli J.R.R. Tolkienin kuolinpesä, käyvät keskustelua tarinan oikeuksien myymisestä televisiosarjaa varten. Vaihtoehtoina ovat tietojen mukaan olleet ainakin HBO, Netflix sekä Amazon, kertoo Deadline Näistä Game of Thronesin tuottanut HBO on jo väitetysti siirtynyt sivuun, ja syynä tähän joidenkin sisäpiirilähteiden mukaan on ollut täysin hullu hinta. Netflixillä ja Amazonilla on tietysti molemmilla investoida paljon televisiosarjoihin, mutta erityisesti Amazonin kerrotaan tähyilleen eeppistä fantasiasarjaa Game of Thronesin tyyliin.Lähteiden mukaan kyseessä on yksi kalleimmista televisioprojekteista ikinä ja pelkät oikeudet maksaisivat kolmatta sataa miljoonaa. Tähän päälle vielä yli 100 miljoonan dollarin kausittainen tuotantohinta ja kyseessä on huomattavasti vielä Game of Thronesia kalliimpi sarja.