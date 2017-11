Microsoftilta uusi Xbox One X -paljastus – Natiivi 1440p-tuki

Ensi viikolla myyntiin tuleva Xbox One X on suunniteltu ensisijaisesti 4K-pelaamista varten, mutta suorituskykyisen konsolin hankkii itselleen todennäköisesti moni sellainen pelaaja, joka käyttää vielä Full HD- tai 1440p-tasoisia näyttöjä.

4K-näytön omistavat pelaajat näkevät näytöllään natiivia 4K-videokuvaa, mutta 1080p-näytöille ei ole luvassa natiivia kuvavirtaa, vaan niille konsoli syöttää 4K-kuvasta alaspäin skaalattua kuvaa. Microsoft ei ole puhunut juuri muuta output-asetuksista, joten esimerkiksi 1440p-näyttöjen tilanne on ollut hieman epäselvä.Tilanteeseen on saatu kuitenkin nyt vahvistusta, sillä Xbox-tiimin ohjelmapäällikkö Kevin Gammill vahvisti Twitterissä , että Xbox One X tulee tukemaan 1440p-näyttöjä natiivisti. Toisin sanoen 1440p-näytöllä esitetään 1440p-tarkkuuteen piirrettyä kuvaa, joten Microsoft ei skaalaa ylöspäin 1080p-kuvaa tai tee mitään muitakaan temppuja.Marraskuun 7. päivä Suomessa myyntiin tulevan Xbox One X:n hinta on 519,99 euroa.