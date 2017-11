Ilmainen HD-kanava aloitti toiminnan Digitan antenni-TV:ssä

antenni-tv-verkossa on aloittanut toimintansa Nelonen HD -kanava. Kuten nimestäkin voi päätellä, esitetään kanavalla alkuperäisen Nelonen-kanavan sisältöä, mutta kuvavirran tarkkuus on nostettu HD-resoluutioon. Ensimmäiset lähetykset Nelonen HD -kanava esitti jo vuonna 2008.

Nelonen HD on vapaasti katsottavissa eikä sen aktivointi vaadi mitään lisämaksuja. Kanava löytyy kanavapaikalta 24 ja koska se löytyy kanavanipusta B, on sen peittoaluekin laaja. Nelonen HD:n peittoalueella asuu 85 prosenttia Suomen väestöstä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa Digitan näkyvyyskartalta Sanoma Media Finland hehkuttaa kanavan lanseeurasta ja kehuu olevansa ensimmäinen kaupallinen toimija, joka omilla toimillaan edistää Suomen teräväpiirtosiirtymää Digitan antenni-tv-verkossa. Nykymuotoiset SD-lähetykset loppuvat vuonna 2020, joten Nelonen-kanava on joka tapauksessa pakko päivittää HD-aikaan seuraavan parin vuoden sisällä.Nelonen HD lähetetään DVB-T2-teknologialla, ja kanavan katsominen edellyttää Antenna Ready HD -vastaanotinta.