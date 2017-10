Switch on kääntänyt Nintendon kelkan, myyntiluvut konsolien kärkitasoa

Nintendo on julkistanut uusia lukuja yhtiön uusimman pelikonsolin myyntitilastoista. Japanilaisyhtiön mukaan Switchiä on myyty viimeisimmällä neljänneksellä 2,93 miljoonaa kappaletta. Nintendo on julkistanut uusia lukuja yhtiön uusimman pelikonsolin myyntitilastoista. Japanilaisyhtiön mukaan Switchiä on myyty viimeisimmällä neljänneksellä 2,93 miljoonaa kappaletta.

Kokonaismyynti nousee näin noin 8 miljoonaan kappaleeseen, joka on varsin mukava saldo. Erityisesti heikon Wii U -myynnin jälkeen Nintendo on palannut voittoisalle tielle.



Nintendon tavoitteena onkin nyt myydä 14 miljoonaa laitetta ennen ensimmäistä vuosipäivää, joka on melkoinen kasvu aiempaan 10 miljoonan tavoitteeseen. Tämä tarkoittaisi samalla, että Switch myy vuodessa enemmän kuin mitä Wii U:n elinkaaren aikana on myyty.



2012 julkaistua Wii U:ta on myyty nyt reilut 13,5 miljoonaa kappaletta, joka ei tietysti ole kummoinen mittari pelikonsolimaailmassa, mutta myyntimäärät ovat niin hyviä, että niitä voi verrata PlayStation 4:n ja Wii:n lukuihin.



Luonnollisesti luvuissa ei näy vielä juuri julkaistu Super Mario Odyssey, joka on myi pari miljoonaa kappaletta heti ensimmäisinä päivinä ja on varmasti laittanut monet ostamaan konsolinkin.



Älypuhelinpuolella menee myös suhteellisen lujaa, sillä Super Mario Run ja Fire Emblem Heroes ovat kasvaneet 426 prosenttia ja osaston liikevaihtoa on nyt 17,9 miljardia yeniä eli n. 135 miljoonaa euroa, joka on tietysti yhtiön mittakaavassa vielä pikkusumma. Seuraava Nintendon älypuhelinpeli on Animal Crossing.