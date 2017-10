Sonyn värisuoran pilasi mobiililaitteet, silti valtaisa puolentoista miljardin tulos

Sonyllakin on päivitetty uusimmat taloustulokset ja ne kertovat pääasiassa positiivista kieltä japanilaisfirman toiminnasta. Tuttuja voittajia ovat yhtiön kuvasensorit, jotka löytyvät valtaisasta määrästä älypuhelimia, sekä tietysti PlayStation-osasto, jonka PS4-myynti on ollut hyvää niin konsolien kuin pelienkin osalta.



Valitettavasti Sonyn nettotulosten värisuora katkeaa mobiiliosastoon, joka ei ole saanut taitettua toimintaansa plussalle. Onneksi menetys on vain noin 19 miljoonan euron luokkaa, joka korjataan helposti ykköspotin keränneen peliosaston yli 400 miljoonan euron voitoilla.



Mobiiliosasto jääkin harmittavaksi kauneusvirheeksi, sillä myös muut osastot ovat vieläpä selkeästi plussalla. Piirivalmistuksessa voittoa tehtiin 374 miljoonaa, talouspuolella 277 miljoonaa, musiikissa 246 miljoonaa sekä ääni- ja kotiteattereissa 184 miljoonaa euroa. Jopa elokuvaosaston 58 miljoonan euron voittopotti on mobiilin menetyksiä merkittävämpi.



Sony tuskin jää synkistelemään mobiiliosaston tulosta liiaksi, sillä liikevaihdossa sentään oli siinäkin kasvua. Lisäksi tulos on niin valtaisan positiivinen yli puolentoista miljardin euron määrällä, jossa edellisvuodesta kasvua on liki 350 prosenttia, että Tokiossa poksautellaan shampanjapulloja vielä pitkään.