Netflix lopettaa House of Cardsin – Päänäyttelijää syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Hollywoodissa on tänä syksynä kuohunut erilaisten ahdistelupaljastusten takia ja se alkaa näkyä myös käytännössä esimerkiksi Netflixin toiminnassa. Suoratoistopalvelujätti on nimittäin päättänyt lopettaa suositun House of Cards -sarjan tuotannon

House of Cards on Netflixin ensimmäinen originaalisarja, joten sen lopettamiseen liittyy yhtiön sisällä varmasti tietynlaista haikeutta. Sarjasta on parhaillaan tuotannossa kuudes kausi, joka on määrä tuoda Netflix-tilaajien nähtäville ensi vuoden alussa. Tämän jälkeen House of Cardsin poliittista draamaa ei kuitenkaan nähdä.



Lopettamispäätöksen taustalla on sarjan päänäyttelijään, Kevin Spaceyhin, kohdistuneet syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näyttelijä Anthony Rapp kertoi BuzzFeedille Star Trek: Discovery -elokuvaan liittyvän haastattelun yhteydessä, että Spacey olisi käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi hänen ollessa 14-vuotias. Spacey on todennut, ettei hän muista tällaista tapahtumaa.