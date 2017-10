Xbox Onen kaivatut ominaisuudet tulevat testattavaksi – Pelilahjoitukset ja asetustallennukset

tarjoaa innokkaimmille Xbox One -pelaajille uusia herkkuja kokeiltavaksi. Alpha-testiringissä mukana olevat pelaajat voivat nyt esimerkiksi ostaa pelejä tai peleihin liittyvää digitaalista sisältöä lahjaksi kaverille.

Pelin pitää erikseen tukea lahjaostoja, joten järjestelmä ei kata automaattisesti kaikkia pelejä. Pelikehittäjä lopulta päättää sen onko lahjaostot mahdollisia vai ei. Ostaminen tapahtuu pelin esittelysivulta löytyvän "Buy as gift" -nappulan avulla, minkä jälkeen pelin voi lähettää ystävälleen Gamertag-tunnuksen tai sähköpostiosoitteen avulla.Suuremman pelaajayleisön kannalta ehkä vieläkin tärkeämpi uudistus on Xbox Onen asetusten tallentaminen pilveen. Käytännön hyötynä on se, että asetukset voidaan siirtää esimerkiksi uuteen konsoliin automaattisesti, eikä pelaajan tarvitse aina hinkata asetuksia mieleisekseen.Muista Xbox Onen testaajien käytettäväksi tulevista uusista ominaisuuksista löytyy lisää tietoa Xbox Wirestä