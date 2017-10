Nestin turvakameran haastaja Arlosta uusi versio

Kodin älylaitevalmistajista kenties tutuin on Googlen omistama yhtiön Nest, mutta tarjontaa on tietysti paljon muunlaistakin. Philipsin Hue-valot ovat monelle tuttuja, kuten myös Wall-E-elokuvan Eveä muistuttavat Arlo-kamerat.

Arlo on Nestin kameroiden ohella kenties suosituin turvakamera, joka tukee älyominaisuuksia. Kameroiden valmistaja ja erityisesti verkkotuotteista tunnettu Netgear on julkaissut uuden version turvakamerastaan.Uusi Arlo 2 Pro on tuttu Arlo-kamera, mutta parantaa muutamalla osa-alueella. Sääsuojattu Arlo 2 Pro soveltuu sisä- ja ulkotiloihin, se on entistä tarkempi 1080p-resoluutiolla ja tukee Amazonin Alexa-ääniavustajalla ohjaamista, jonka avulla kuvan saa helposti Echo Show'n näyttöön tai Fire TV -mokkulalla televisioon.Kamerasta löytyy myös sekä mikrofoni että kaiutin, joka tarkoittaa, että laite tukee kaksisuuntaista ääntä ja siten toimii esimerkiksi portinvartijana. Useimpien muiden turvakameroiden tavoin se tukee yökuvausta ja liiketunnistusta.Kamerat ovat täysin langattomia, joten ne toimivat akulla ja tiedonsiirto tapahtuu WiFi-yhteydellä.Kahden kameran ja tukiaseman sisältävä paketti maksaa varsin mojovat 659 euroa, joten halpa turvakamera se ei missään nimessä ole, mutta se kilpaileekin mm. Nestiä vastaan.