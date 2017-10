YouTube uhkaa vanhoja televisiokanavia – TV-käyttö räjähdysmäisessä kasvussa

YouTubea voidaan nyt hyvällä syyllä kutsua perinteisen lineaarisen television haastajaksi, sillä Alphabetin julkaisemien tuoreiden lukujen mukaan nettivideopalvelua katsotaan TV:n kautta jo yli 100 miljoonan tunnin edestä joka päivä. voidaan nyt hyvällä syyllä kutsua perinteisen lineaarisen television haastajaksi, sillä Alphabetin julkaisemien tuoreiden lukujen mukaan nettivideopalvelua katsotaan TV:n kautta jo yli 100 miljoonan tunnin edestä joka päivä.

YouTuben käyttö television kautta on kasvanut hurjasti viimeisen vuoden aikana, noin 70 prosenttia. Google laskee YouTuben televisiokatseluun mukaan kaikki telkkarit, jotka on yhdistetty nettiin. Mukana on siis älytelevisiot, joissa on valmiina YouTube tai sen voi erikseen asentaa, ja perinteisemmät televisiot jotka on kytketty johonkin mediaboksiin, kuten vaikkapa Apple TV:hen.



Aiemmin tänä vuonna Google hehkutti kuinka YouTubea katsotaan päivittäin miljardin tunnin edestä. Televisiokatselulla on siis ihan mukava osuus palvelun kokonaiskäytöstä, vaikka tietokonekatselu ja mobiilikäyttö ovatkin ottaneet leijonan osan.



YouTuben lisääntynyt käyttö luo painetta mainoskanavien suuntaan. Mikäli YouTuben käyttö televisioissa yleistyy, siirtävät myös mainostajat rahojaan tehokasta kohdentamista tarjoavan YouTuben suuntaan. Mainoskanavien on hankalampi perustella miksi mainosaikaa pitäisi ostaa juuri heiltä.