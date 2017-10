Suomen nettiliittymänopeudet kasvavat, tässä sijoitukset maailmalla

Viestintäviraston uudesta raportista selviää, että suomalaisten nettitilanne on parantunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Niin kiinteiden kuin mobiilinettien nopeudet ovat kasvaneet ja erityistä kasvua on tapahtunut aivan nopeimmissa yhteyksissä.Vielä vuosi sitten vain noin 26 prosenttia kiinteistä yhteyksistä pääsi 100 megabitin nopeuksiin, nyt samainen lukema on 30 prosenttia. Mobiilidatan osalta nopeiden yhteyksien osuus on kasvanut vielä enemmän. Vuoden takaisesta kasvua vähintään 100 megabitin yhteyksissä on ollut peräti seitsemän prosenttiyksikköä ja ne ottavat suhteessa pian kiinni kiinteät yhteydet 26 prosentin osuudella.Vaikka verkkoyhteyksien nopeudet kasvavat ja liikennemäärät mobiiliyhteyksistä kertovat Suomen ykkössijasta, niin nopeuksissa ei päästä aivan maailman mittakaavassa palkintosijoille missään kategoriassa.Akamain viimeisimmän raportin mukaan Suomi on kuitenkin kiinteiden yhteyksien keskivertonopeuksissa kuudes ja Euroopassa edelle menevät vain Norja, Ruotsi ja Sveitsi.Heikommin Suomella kuitenkin menee kiinteiden yhteyksien määrässä suhteutettuna asukaslukuun, jossa muun muassa muut Pohjoismaat ovat paljon edellä. Suomi nousee hädin tuskin OECD-maiden keskiarvon (n. 30/100 asukasta kohden) yläpuolelle. Johtaja Sveitsissä lukema on noin 50 sataa asukasta kohden.Suomessa on yhteensä n. 1,7 miljoonaa kiinteätä yhteyttä, joista kodeissa vajaa 1,5 miljoonaa. Viestintäviraston raportista selviää, että vain 57 prosentilla on Suomessa kiinteä internet-yhteys.Suomessa käytetäänkin kenties muuta maailmaa enemmän mobiilidataa (nk. mokkuloita) kodin internet-yhteytenä, joka nostanee merkittävästi mobiilidatan määrää. Toki tämä ei välttämättä ole – ainakaan pelkästään – huono asia ja se on varmasti kiihdyttänyt erityisesti nopeampien yhteksien määrän kasvua. Toki keskivertonopeudet ovat kiinteitä liittymiä hitaampia, osaltaan johtuen siitä, että monilla (17%) on alle 2 megabitin ilmainen tai lähes ilmainen palvelu puhelinliittymänsä kylkiäisenä.Hitaiden yhteyksien yleisyydestä kertoo myös OECD:n tilastot, joiden mukaan Suomi on toisella sijalla (n. 145/100 asukasta) suhteellisessa mobiilidatayhteyksien määrässä heti Japanin jälkeen. Keskimääräisellä 18,7 megabitin mobiilidatanopeudella Suomi on kuitenkin vasta sijalla 18 maailmassa OpenSignalin raportin mukaan Mobiilidatayhteyksiä on siis valtavasti, mutta edelleen monet niistä ovat hitaita ja halpoja. Samalla dataa käytetään valtavasti, johon syynä ovat varmasti edulliset rajattomat dataliittymät sekä mokkulayhteyksien suhteellisen suuri suosio.