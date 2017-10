Pelien striimaaminen on laitonta – Kaikki pitää sitä kuitenkin hyvänä juttuna

Omien pelihetkien striimaamisesta omalle kaveripiirille tai suuremmalle julkiselle yleisölle on nykyään suurta kansanhuvia, mutta Iltalehden haastattelema Omien pelihetkien striimaamisesta omalle kaveripiirille tai suuremmalle julkiselle yleisölle on nykyään suurta kansanhuvia, mutta Iltalehden haastattelema Turre Legalin asianajaja Jussi Kari muistuttaa , että toiminta on vastoin tekijänoikeuslainsäädännön vastaista jos striimaukselle ei hanki julkaisijan tai kehittäjän lupaa.

Harva pelaaja alkaa kysellä lupaa oman pelaamisen striimaamiselle ja todennäköisesti pelien julkaisijatkin toivovat, ettei sen viestinnän sähköposteja kuormiteta lupakyselyillä. Pelikehittäjille ja -julkaisijoille on itse asiassa vain eduksi jos niiden tuotoksia esitellään julkisesti ja pelin yksityiskohtiin pureudutaan oikean pelaamisen kautta, jolloin striimin katsoja saattaa innostua hankkimaan pelin itselleen.



Striimauksen tuoma näkyvyys pelille on todennäköisesti tärkein syy miksi peliyhtiöt eivät ole nähneet tarpeelliseksi ryhtyä metsästämään striimaajia asianajajien kanssa. Pelimaailmassa melkeinpä toivotaan, että uusi peli pääsisi jonkun tunnetun striimaajan videolle. Pelivideoista on tullut massiivista bisnestä niin striimaajille kuin striimauspalveluiden tuottajillekin. Esimerkiksi Amazon näki alassa niin paljon potentiaalia, että se osti Twitch.tv:n vuonna 2014 noin miljardilla dollarilla.