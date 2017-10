Microsoft lopettaa Kinect-ohjaimen valmistamisen

Microsoft innostui aikoinaan samasta ajatuksesta ja päätyi kehittämään Xbox 360:lle Kinect-ohjaimen, joka ei ollut kädessä pidettävä sauva vaan television viereen asennettava kamera, jonka kehittynyt konenäkö tunnisti ihmiskehon ja sen liikkeet. Näin pelaaja saattoi tuntea olevansa pelimaailman sisällä ja ohjata pelihahmoa käden tai jalan liikkeillä.Ohjelmistojätti kehitti Xbox Onelle vielä oman edistyneempää teknologiaa sisältävän Kinect-ohjaimen. Aika näyttää kuitenkin ajaneen tällaisen ohjausmekaniikan ohi, sillä Microsoft on nyt päättänyt lopettaa Kinectin valmistamisen kokonaan . Microsoft Storesta erikseen myytävä Kinect-ohjain on jo loppunut varastosta ja oletettavasti varastotasot hupenevat vuoden lopulla tyhjiin myös muualla. Nyt on siis viimeinen hetki hankkia Kinect Xbox Onelle jos sellaista halajaa.