Amazon esitteli uuden tavan toimittaa paketteja: Amazon Key

Yhdysvalloissa valtaisan palan verkkokaupasta nappaava Amazon kehittää jatkuvasti uusia tapoja myydä ja toimittaa tuotteita. Innovatiivisimmista ratkaisuista mainittakoon mm. kuukausimaksullinen ja mm. ilmaiset toimitukset tarjoava Prime-asiakkuus sekä kassattomat Amazon Go -kaupat

Nyt tulossa on jälleen jotain uutta, kun Amazon julkisti tänään uuden Amazon Key -konseptin. Kyseessä on uudenlainen tapa toimittaa paketteja asiakkaille. Kaikki Amazonin paketit toimitetaan jo nyt kuluttajan kotiovelle Fedexin, UPS:n tai USPS:n välittäminä, mutta uuden konseptin ansiosta asiakkaat saavat tuotteet vieläkin lähemmäs.



Kuten nimestä voi päätellä, niin kyseessä on toimitus talon tai asunnon sisälle. Tavallisesti paketti jätetään ovelle, jos asiakas ei ole kotona (tai usein kotona ollessakin), mutta Amazon Keyn ansiosta paketti voidaan jättää turvallisemmin oven toiselle puolelle.



Tämän toimiakseen kuluttaja tarvitsee oveen älylukon sekä Amazonin juuri julkistaman Amazon Cloud Cam -turvakameran. Jälkimmäisellä on hintaa 120 dollaria ja lukon voi valita useista vaihtoehdoista, joiden hinnat alkavat reilusta sadasta dollarista.



Amazonin uuden palvelun tarkoituksena on vähentää pakettien varastamista, ja kameraratkaisun on tarkoitus vakuuttaa, ettei toimittava henkilö astu ovea pidemmälle asuntoon tai tee mitään tarpeetonta.



Koko prosessi on tarkkaan mietitty ja järjestelmä ilmoittaa paketin saapumisesta, jolloin kuluttaja voi katsoa livenä, että toimitus tapahtuu kuten pitääkin. Lisäksi kamera alkaa nauhoittaa ennen lukon avaamista mikäli asiakas ei ole katsomassa suorana.



Amazon Key on saatavilla rajatusti Yhdysvalloissa ja ainoastaan Prime-jäsenille.



Amazon kertoo, että järjestelmää voi käyttää myös esimerkiksi putkimiehen tai siivoojan sisälle päästämiseen.