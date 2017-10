Bitcoin jakaantuu jälleen – Nyt tarjolla on louhittavaa kultaa

Uskomattomasta bitcoin cash -niminen uusi valuutta. Marraskuun alussa bitcoin kloonataan näillä näkymin toistamiseen ja edellisten rinnalle esitellään bitcoin gold. Uskomattomasta nousuhuumasta tänä vuonna nauttinut bitcoin jakaantuu pian uudelleen . Elokuussa virtuaalivaluutta kloonattiin ja sen rinnalle esiteltiin-niminen uusi valuutta. Marraskuun alussa bitcoin kloonataan näillä näkymin toistamiseen ja edellisten rinnalle esitellään

Aivan kuten bitcoin cashinkin kohdalla kesän lopulla, virtuaalivaluuttojen vaihtopörssit ja muut bitcoinia liiketoiminnassaan käyttävät yhtiöt pohtivat aikovatko ne tukea bitcoinin uutta Gold-versiota. Gold-version lanseerauksen taustalla oleva motiivi on estää virtuaalivaluutan louhinnan keskittyminen. Bitcoinin ja bitcoin cashin kohdalla louhinta on nykyisin käytännössä mahdollista ainoastaan tarkoitusta varten suunniteltujen piirien avulla. Tämän takia tavallisen pulliaisen ei ole mitään järkeä hankkia valuuttaa louhimalla.



Goldin louhinnassa käytetään vuorostaan Equihash-nimistä louhinta-algoritmia, joka on optimoitu hyödyntämään tietokoneiden grafiikkaprosessoreita. Tämän toivotaan innostavan tavallisia ihmisiä louhimaan "kultaa", jolloin valuutan louhinta ei keskity isoille toimijoille.



Hard forkin pitäisi tapahtua tänään. Bitcoin Gold kloonautuu bitcoinista lohkon 491 407 kohdalla, minkä jälkeen se kehittyy omaa rataa bitcoinista riippumatta. Marraskuun ensimmäisenä päivänä julkaistaan uuden valuutan koodit ja vapaaehtoiset pääsevät louhimaan valuuttaa.



Marraskuulle on ajoitettu toinenkin hard fork. Liikkeelle lasketaan Segwit2x-niminen valuutta.